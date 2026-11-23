Este lunes 23 de noviembre la FIFA hizo oficial que México será nuevamente sede de una Copa del Mundo, ahora junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica darán la bienvenida a 48 selecciones para este torneo del futbol femenil

Varios son los estadios que son candidatos para ser sedes del máximo torneo femenil en el mundo que apuestan porsu infraestructura probada al más alto nivel. Cuatro estadios mexicanos se perfilan para recibir el Mundial: el Estadio Banorte (Azteca) en la Ciudad de México, el Estadio BBVA en Monterrey, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio TSM Corona en Torreón.

Tres de estas plazas cuentan con el respaldo reciente de haber sido escenarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que la inclusión de la Comarca Lagunera representa la gran novedad dentro de la propuesta mexicana ante el máximo organismo del futbol.

Los cuatro estadios mexicanos en la mira para el Mundial 2031