Este lunes 23 de noviembre la FIFA hizo oficial que México será nuevamente sede de una Copa del Mundo, ahora junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica darán la bienvenida a 48 selecciones para este torneo del futbol femenil
Varios son los estadios que son candidatos para ser sedes del máximo torneo femenil en el mundo que apuestan porsu infraestructura probada al más alto nivel. Cuatro estadios mexicanos se perfilan para recibir el Mundial: el Estadio Banorte (Azteca) en la Ciudad de México, el Estadio BBVA en Monterrey, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio TSM Corona en Torreón.
Tres de estas plazas cuentan con el respaldo reciente de haber sido escenarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que la inclusión de la Comarca Lagunera representa la gran novedad dentro de la propuesta mexicana ante el máximo organismo del futbol.
Los cuatro estadios mexicanos en la mira para el Mundial 2031
- Estadio Banorte (Ciudad de México): El histórico coloso de Santa Úrsula cuenta con una capacidad aproximada de 87,000 espectadores tras su remodelación. Durante el Mundial 2026 albergó cinco partidos, incluyendo el duelo inaugural de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, dos encuentros más de fase de grupos, una llave de dieciseisavos de final y un choque de octavos de final. Para 2031 está avalado incluso para recibir partidos decisivos.
- Estadio BBVA (Guadalupe, Nuevo León): Conocido como el “Gigante de Acero”, posee un aforo oficial de 53,500 aficionados (51,243 en configuración FIFA). En la pasada Copa del Mundo 2026 fue sede de cuatro compromisos: tres encuentros correspondientes a la fase de grupos y una eliminatoria de dieciseisavos de final.
- Estadio Akron (Zapopan, Jalisco): La casa de las Chivas tiene una capacidad regular de 49,850 espectadores (45,664 bajo normativa de aforo FIFA). Durante el Mundial 2026 recibió cuatro partidos, todos ellos correspondientes a la fase de grupos, entre los que destacó la presentación del conjunto azteca en territorio tapatío.
- Estadio TSM Corona (Torreón, Coahuila): El hogar de Santos Laguna cuenta con una capacidad bruta para 30,000 aficionados. A diferencia de los otros tres inmuebles, no albergó partidos en el Mundial 2026, pero sí cuenta con experiencia mundialista tras haber sido sede en la Copa Mundial Sub-17 de 2011, perfilándose en 2031 para recibir encuentros hasta la ronda de cuartos de final.