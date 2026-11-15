Chivas ya comienza a moverse pensando en el Clausura 2027 y uno de los puestos que busca fortalecer es el de centrodelantero. Mientras Alí Ávila aparece entre las opciones que han sonado para el Guadalajara, la directiva rojiblanca tendría una negociación avanzada con Xolos de Tijuana por un atacante que ya conoce Gabriel Milito.

Se trata de Jesús Hernández, delantero de 22 años que actualmente juega a préstamo en el Tapatío y cuya carta pertenece al conjunto fronterizo. El Rebaño buscaría adquirir sus derechos para asegurar su continuidad dentro de la institución y mantener una alternativa de ataque con proyección hacia el primer equipo.

¿Qué se sabe de la posible compra de Jesús Hernández por Chivas?

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, publicada en SuperDeportivo de Periódico AM, Chivas mantiene negociaciones muy avanzadas con Xolos para comprar al atacante. La intención sería quedarse con un futbolista al que consideran capaz de competir por un lugar en el máximo circuito.

jesus-hernandez-jugo-espana-22-anos-delantero-busca-lugar-chivas-gabriel-milito (Crédito: Instagram/@chivas)

El reporte señala que existe optimismo para llegar a un acuerdo entre ambas instituciones. Sin embargo, la operación todavía debe concretarse y no se han detallado el monto del traspaso ni la duración de un posible contrato.

Resulta que Hernández ya ha trabajado bajo las órdenes de Milito y conoce la estructura del Guadalajara. Por esta razón, su eventual compra permitiría darle continuidad a un proceso que comenzó con su llegada al Tapatío para el Clausura 2026.

¿Quién es Jesús Hernández y cuáles son sus números?

Jesús Hernández Moreno nació el 9 de enero de 2004 en Santiago de Querétaro y comenzó su formación en las fuerzas básicas de Gallos Blancos. Según el perfil oficial del Tapatío, se incorporó al filial rojiblanco en diciembre de 2025 y disputó 15 partidos con dos goles durante su primer torneo.

Su crecimiento también tuvo un capítulo importante con la Sub 21 de Chivas. El atacante reforzó al equipo en la Liguilla del Clausura 2026 y marcó un doblete en la final de ida contra América, una actuación que ayudó al conjunto rojiblanco a encaminarse al campeonato.

Por otra parte, Hernández acumula cinco anotaciones en 22 encuentros con el Tapatío entre los dos torneos de 2026. Además, suma tres apariciones con Chivas en el presente Apertura, todas como suplente y todavía sin marcar.