Mientras Ferguson dirigió al Manchester United durante 26 años, el club ha tenido ocho entrenadores en apenas 13 años

El Manchester United atraviesa los peores momentos de la era post Ferguson y este jueves 12 de noviembre anunció el despido de Michael Carrick, su octavo entrenador cesado desde que el histórico director técnico escocés dejara el cargo en el 2013.

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Después de ser el equipo más exitoso de la ciudad durante muchos años, el Manchester United vive ahora a la sombra del Manchester City y actualmente se encuentra en la décimo octava posición de la Premier League, por lo que de terminar hoy el campeonato los Red Devils firmarían el descenso.

Ante este panorama, la directiva del equipo decidió cesar a Carrick por los malos resultados y, de acuerdo con Fabrizio Romano, el encargado de tomar el relevo será Mauricio Pochettino quien será el noveno entrenador en la era post Ferguson.

Y es que durante 26 años, Alex Ferguson fue el estratega que comandó a un equipo histórico hasta la gloria de Europa y de Inglaterra conquistando 13 Premier Leagues, cinco FA Cup, cuatro Copas de la Liga, 10 Community Shield, dos UEFA Champions League, una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes.

Alex Ferguson (REUTERS)

Pero desde que dejó el club en el 2013, el United no han podido encontrar al hombre indicado que tome las riendas de un gigante y le devuelva la gloria, viviendo ahora principalmente a la sombra de su vecino incómodo, el Manchester City.

Y la realidad es que no han sido nombres menores con figuras como Louis van Gaal o José Mourinho intentando rescatar al equipo y con el portugués como el más destacado tras conquistar una Copa de la Liga, una Community Shield y una UEFA Europa League.

Todos los técnicos del Manchester United de la era Post Ferguson: