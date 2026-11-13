La FIFA anunció el viernes que las entradas para la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 saldrán a la venta el próximo 1 de diciembre a partir de los 5 dólares (unos 93 pesos mexicanos), una cifra que marca un profundo contraste con las tarifas récord que se cobraron hace unos meses durante el torneo masculino que se desarrolló en México, Estados Unidos y Canadá.

El organismo rector del futbol mundial informó que la primera ronda de comercialización arrancará a las 10:00 horas tiempo local de Brasil y se extenderá hasta el 8 de diciembre, apenas tres días antes de celebrarse el sorteo oficial del certamen. El precio base de 30 reales brasileños equivale a cinco dólares.

La política tarifaria para el primer Mundial Femenino en Sudamérica difiere drásticamente de la aplicada en la Copa Mundial masculina del verano pasado en Estados Unidos, México y Canadá. En aquella edición, las entradas más económicas de categoría 4 para los partidos inaugurales de los anfitriones partieron de los 355 dólares (6,578 pesos mexicanos), mientras que los boletos de categoría 1 alcanzaron los 2,750 dólares (50,958 pesos mexicanos).

Be part of this feeling at the #FIFAWWC 2027! 🇧🇷



Brazil Team Pass, Arena Pass and Flex Pass offer three ways to cheer on world’s best female footballers. Find out more at https://t.co/vLfaKuGCXs! 🙌



🎟️ Brazil Team Pass: Three Brazil matches in the group stage, including the… pic.twitter.com/MtccN6HDIr — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 13, 2026

Durante los seis meses previos al torneo masculino de 2026, la FIFA incrementó el costo de las localidades en aproximadamente 90 de los 104 encuentros disputados. Para Brasil 2027, el enfoque apunta a la accesibilidad masiva y contempla entradas a mitad de precio para grupos de población específicos en cumplimiento con la legislación brasileña.

Fechas de venta y paquetes disponibles para Brasil 2027

Entre el 1 y el 8 de diciembre, los aficionados podrán adquirir boletos mediante tres modalidades de paquetes multipartido antes de la venta individual:

Brazil Team Pass: Incluye el acceso a los tres compromisos de la fase de grupos de la selección anfitriona. El costo inicial será de 36 dólares (667 pesos mexicanos o 205 reales) en categoría 3, manteniendo el piso tarifario registrado en la edición de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Incluye el acceso a los tres compromisos de la fase de grupos de la selección anfitriona. El costo inicial será de 36 dólares (667 pesos mexicanos o 205 reales) en categoría 3, manteniendo el piso tarifario registrado en la edición de Australia y Nueva Zelanda 2023. Arena Pass: Garantiza el ingreso a todos los partidos de la fase de grupos y los encuentros de cuartos de final que se disputen en un mismo estadio.

Garantiza el ingreso a todos los partidos de la fase de grupos y los encuentros de cuartos de final que se disputen en un mismo estadio. Flex Pass: Permite configurar un abono personalizado de tres partidos correspondientes a la fase de grupos y los cuartos de final.

México por su clasificación al Mundial

La Selección Mexicana Femenil está a una victoria de regresar a una Copa del Mundo. El Tricolor enfrentará a Haití el sábado 28 de noviembre en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, en Texas. Si gana, asegurará su boleto al Mundial de Brasil 2027 y pondrá fin a una ausencia de 12 años, desde su última participación en Canadá 2015.

Una derrota no significaría la eliminación. México tendría una última oportunidad el 2 de diciembre, cuando disputará un partido de Play-In para buscar un lugar en el repechaje intercontinental.