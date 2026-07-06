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México podría regresar al Mundial en el 2027, ¿cuándo es el juego decisivo del femenil para clasificar?

La Selección Mexicana Femenil está a un paso de acercarse al Mundial 2027 y todo se definirá en un partido clave.

México podría regresar al Mundial en el 2027, ¿cuándo es el juego decisivo del femenil para clasificar?
México podría regresar al Mundial en el 2027, ¿cuándo es el juego decisivo del femenil para clasificar?|miseleccionfem instagram

Escrito por: Hugo Pantoja

La selección de futbol mexicana femenil sigue manteniendo el sueño vigente de que México regrese a una Copa del Mundo antes de lo pensado, pues próximamente se disputará un encuentro decisivo que marcará su destino dentro del Mundial Femenil 2027, y el destino del futbol mexicano dentro de otra contienda deportiva y Copa del Mundo.

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¿Cuándo es el juego decisivo de la selección de Futbol Mexicana Femenil?

Es dentro del Campeonato Concacaf W 2026 que las selecciones se disputan su lugar dentro del Mundial Femenil del 2027 y los Juegos Olímpicos, en donde la fase final de eliminación directa se disputará en Estados Unidos del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2026. Para el caso de México, el encuentro decisivo se llevará a cabo el 28 de noviembre de 2026 contra su similar de Haití dentro de los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W 2026. Sigue toda la contienda y toma en cuenta los siguientes detalles:

  • La sede del torneo será en Houston, Texas.
  • El torneo se celebrará del 27 de noviembre al 5 de diciembre del 2026.
  • Para poder clasificar, la Selección Nacional tendrá que lograr llegar a las semifinales para ganar su boleto directo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.
  • México tendrá que vencer a Haití en el duelo de "matar o morir" por el pase directo
  • Se debe señalar que tanto los dos finalistas como el tercer lugar obtendrán su lugar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se llevarán a cabo oficialmente del 14 al 30 de julio de 2028. Mientras que la ceremonia de inauguración se celebrará el 14 de julio de 2028 de manera simultánea en el Los Angeles Memorial Coliseum y el SoFi Stadium.

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