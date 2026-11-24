La Selección Mexicana Sub-17 cumple con autoridad en el Mundial de la categoría de Qatar 2026 y selló su boleto a los dieciseisavos de final tras golear 4-0 a Camerún en la Jornada 2 del Grupo K. Con los tantos de Miguel Rivera, Adán Sánchez y un doblete de Gerson Gutiérrez, el conjunto dirigido por Jürgen Castañeda llegó a seis puntos con diferencia de +5. En el otro duelo del sector, Venezuela derrotó 1-0 a Rumania y también sumó seis unidades (+2), dejando el liderato del grupo en juego para el choque directo entre mexicanos y sudamericanos en la última jornada.

Al asegurarse al menos uno de los dos primeros puestos del Grupo K, el panorama de rivales para el conjunto azteca en dieciseisavos de final depende directamente de su lugar en la tabla general de clasificación:

Si termina líder del Grupo K (empate o triunfo ante Venezuela): México ingresará al bombo de los 12 primeros lugares. Si se ubica entre los ocho mejores líderes, enfrentará a uno de los ocho mejores terceros lugares de la fase de grupos. Si queda entre los líderes 9.º al 12.º, su rival saldrá del bloque bajo de los segundos lugares (puestos 9.º al 12.º).

(empate o triunfo ante Venezuela): ingresará al bombo de los 12 primeros lugares. Si se ubica entre los ocho mejores líderes, enfrentará a uno de los ocho mejores terceros lugares de la fase de grupos. Si queda entre los líderes 9.º al 12.º, su rival saldrá del bloque bajo de los segundos lugares (puestos 9.º al 12.º). Si avanza como segundo del Grupo K (derrota ante Venezuela): El cuadro azteca se ubicará entre los ocho mejores segundos (ya que tendría seis puntos) y se medirá ante otro segundo lugar sembrado entre los puestos 1.º y 8.º.

¿Cuál sería su posible rival de México en los dieciseisavos?

Con base en los resultados parciales de la Jornada 2 en el resto de los sectores al momento, México se ubica entre los ocho mejores primeros lugares del torneo y tendría como posibles rivales a Qatar, Mozambique, Francia, Tayikistán, Uzbequistán, Montenegro, Vietnam, Tanzania, pero todavía es muy pronto y muchas cosas van a cambiar con los partidos de ja Jornada 3.

La Selección Mexicana cerrará la fase de grupos ante Venezuela este viernes 27 de noviembre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) buscando el liderato para asegurar un cruce más favorable en la ronda de eliminación directa.