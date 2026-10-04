Momento EXACTO del ERROR bajo la portería de Santiago Gimenez que le costó a México el empate vs Estados Unidos; VIDEO

Santiago Gimenez falló el gol del empate con México en el partido vs Estados Unidos, luego de que al final del primer tiempo tuviera un error cuando le cayó un rechace del arquero estadounidense. El delantero del Porto, con la meta vacía, mandó el balón por un lado, en el que se convirtió en su segundo fallo en el partido de la fecha FIFA correspondiente a septiembre-octubre de 2026.

El momento exacto del error de Gimenez se dio al final del primer tiempo, luego de que México estuviera cayendo 1-0 con el cuadro de Mauricio Pochettino. El arquero Diego Kochen rechazó el balón y se lo dejó en movimiento al exdelantero de Cruz Azul, quien impactó el balón pero mandó la pelota por un costado.

¿Quién anotó el primer gol del México vs Estados Unidos de HOY sábado 3 de octubre?

Julian Hall fue el anotador del primer gol de Estados Unidos vs México. Lo anotó al minuto 28, luego de un error del Tala Rangel, arquero de la Selección Mexicana, luego de que dudara como atajar el balón que venía por la banda derecha. El portero de Chivas rozó la pelota con el pie y luego el delantero estadounidense lo mandó al fondo para inaugurar el marcador.

El tanto de Hall fue la tercera anotación que marca el delantero en la Fecha FIFA de septiembre y octubre 2026. Mientras que fue el tercer gol que permite la Selección Mexicana en esta serie de partidos amistosos.

¿Cuándo fue la última victoria de Estados Unidos vs México?

La última victoria de Estados Unidos sobre México había sido el 24 de marzo de 2024, cuando el combinado estadounidense venció 2-0 a México. Tras ese partido, la Selección Mexicana le había ganado dos partidos consecutivos a Estados Unidos, incluidas partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En el historial, México ha ganado 38 veces, Estados Unidos, 25, mientras que han repartido 16 empates. La mayoría de los partidos se han jugado en territorio estadounidense.