Monterrey y América arrancan con los Cuartos de Final del Apertura 2026 este miércoles 25 de noviembre, en punto de las 21:10 horas, desde la cancha del Estadio BBVA.

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El conjunto azulcrema se presenta tras finalizar la fase regular en el tercer puesto de la clasificación general, posición que alcanzó luego de pelear la parte alta hasta la última jornada respaldado por una ofensiva que superó los 38 goles.

Gracias a esta ubicación, América cuenta con la ventaja deportiva para avanzar a Semifinales en caso de empatar en el marcador global tras los 180 minutos, además de cerrar la eliminatoria frente a su afición el sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio Banorte.

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Por su parte, Monterrey accedió a la Liguilla desde el sexto lugar general, condición que lo deja sin el beneficio del desempate por tabla y lo obliga a imponerse en el marcador acumulado para mantenerse con vida en el certamen.

Hacer valer la localía en el Estadio BBVA resulta determinante para las aspiraciones del cuadro regiomontano, ya que necesita obtener un resultado favorable que le evite llegar al duelo de vuelta forzado a buscar una remontada en territorio capitalino.

Dónde ver en vivo y gratis el América vs Monterrey

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