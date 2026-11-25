La velocista alemana Alica Schmidt combina alto rendimiento en la pista con un fenómeno masivo en plataformas digitales. Con más de siete millones de seguidores entre Instagram y TikTok, su figura se volvió habitual en campañas de moda y redes sociales.

Aun así, detrás del impacto visual y el apodo mediático existe un recorrido deportivo exigente. Su meta olímpica en los relevos de 400 metros la colocó nuevamente en el centro de la escena internacional.

La historia de Alica Schmidt y su proyección como modelo

La proyección mediática de Alica Schmidt creció a la par de su presencia digital, donde el trabajo de imagen, las producciones fotográficas y las colaboraciones vinculadas al modelaje y la estética deportiva ampliaron su alcance más allá del atletismo tradicional.

Ese perfil público le dio visibilidad global, pero no resolvió las dificultades económicas que atraviesan muchos especialistas de pista y campo. Según declaraciones difundidas por medios europeos, su ingreso base a través de una fundación deportiva alemana ronda los 750 dólares mensuales.

La propia corredora explicó que vivir únicamente de los premios de competencia resulta complejo. Por ello, muchos deportistas combinan entrenamientos de alta exigencia con estudios o trabajos complementarios para sostener su día a día.

De Tokio a París: el camino de la atleta más sexy del mundo

En su trayectoria olímpica, Alica Schmidt vivió el contraste entre la expectativa y la pista. Tras haber integrado el plantel en Tokio sin ver acción competitiva, celebró su clasificación a París 2024 junto al equipo alemán en el relevo mixto 4x400 metros durante el Mundial de Relevos disputado en Bahamas.

Acompañada por sus compañeros Manuel Sanders, Johanna Martin y Emil Agyekum, resumió el salto con un mensaje directo tras asegurar el boleto olímpico: “Del paraíso a París”.

Su recorrido muestra el cruce entre rendimiento deportivo, exposición mediática y realidades financieras poco visibles. En cada carrera, busca que su marca personal en la pista pese tanto como su popularidad fuera de ella.