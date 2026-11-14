La actividad meteorológica alrededor de Kingston mantiene bajo vigilancia las condiciones para el partido entre Jamaica y México. La Selección Mexicana tiene programado disputar este sábado 14 de noviembre el encuentro de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League en el Estadio Nacional, pero la posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas representa un factor que podría alterar el desarrollo del compromiso.

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Weather Underground anticipó para las 20:00 horas locales (19:00 horas tiempo del centro de México), cuando está previsto el silbatazo inicial, una temperatura de 28 grados, sensación térmica cercana a los 33 y 17% de probabilidad de lluvia. El Met Office británico, por su parte, calculó hasta 40% de posibilidad de precipitación.

Sin embargo, Jamaica recibió un aviso meteorológico por tormentas eléctricas para Kingston y otras localidades del este durante la mañana de este sábado.

¡México se hace presente! 🇲🇽



La Selección Azteca ya llegó al Estadio Nacional de Kingston para enfrentar a Jamaica en el duelo de ida por un boleto al Final Four de la Concacaf Nations League...¿Llegará la primera victoria de Rafa Márquez al frente del combinado nacional? 🔥… pic.twitter.com/gIZBgvQWtP — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 14, 2026

¿Se puede suspender el Jamaica vs México por una tormenta eléctrica?

Sí. Los lineamientos de seguridad de Concacaf contemplan un procedimiento conocido como 30-30. Si entre el destello de un rayo y el sonido del trueno transcurren menos de 30 segundos, significa que la tormenta puede estar a menos de 10 kilómetros del estadio y deben activarse medidas de protección.

En ese escenario, el partido debe detenerse y los protagonistas deben buscar refugio. Para reanudarlo, Concacaf establece una espera de 30 minutos después del último rayo. Si vuelve a registrarse actividad eléctrica, el periodo debe comenzar nuevamente.

El Jamaica vs México representa un punto de partida para Rafael Márquez. Después de cuatro partidos de preparación, el exdefensa del Barcelona afrontará este sábado 14 de noviembre su primer encuentro oficial como director técnico de la Selección Mexicana, con una eliminatoria que puede marcar el rumbo de su proyecto.