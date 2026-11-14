Este sábado 14 de noviembre del 2026, se disputa el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League entre Jamaica vs México. El juego será en el National Stadium, también conocido como Independence Park, ubicado en Kingston y comienza en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

Partido clave para México pues es clave vencer a Jamaica en los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League. Los dirigidos por Rafael Márquez se juegan el pase a las Semifinales de la competición y al clasificar, consiguen su boleto a la Copa Oro 2027.

Así llegan México y Jamaica

México llega como campeón defensor y cabeza de serie, pero bajo la nueva dirección de Rafael Márquez. La Selección busca conseguir su primer triunfo al mando de Rafa pues en cuatro amistosos sumó dos empates 1-1 ante Colombia y Perú y dos derrotas 0-3 ante Estados Unidos y 0-2 ante Chile.

Por otra parte, Jamaica llega de clasificar como segunda del Grupo B de Liga A con 7 puntos tras 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. Sus resultados: Jamaica 3-2 ante Guatemala, Jamaica 0-1 ante Honduras, Jamaica 2-0 ante El Salvador y Jamaica 1-1 ante Honduras.

Los locales buscarán aprovechar estar en casa para complicar al favorito.

¿Cómo ver el Jamaica vs México EN VIVO y GRATIS?

El Jamaica vs México lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de de Azteca 7 y en la app de Azteca Sietey la app Azteca en Vivo.

La transmisión del encuentro la podrás ver desde las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El LINK para ver el Jamaica vs México EN VIVO y GRATIS

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¿Quién va a narrar el Jamaica vs México?

El Jamaica vs México va a tener la narración y el analisis de todo el equipo de TV Azteca Deportes. Estarán Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos ‘Warrior’ Guerrero y David Medrano para poder darte todos los detalles que necesitas.