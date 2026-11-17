La Selección Mexicana Sub-17 tendrá que acostumbrarse a un reloj distinto para comenzar su participación en la Copa Mundial de Qatar 2026. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda disputará sus tres partidos de la fase de grupos en una semana, con encuentros programados entre las 7:30 y las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

El Tricolor comenzará su recorrido el sábado 21 de noviembre frente a Rumania. Después se medirá con Camerún el martes 24 y cerrará la primera ronda contra Venezuela el viernes 27. Los tres compromisos se jugarán en el complejo deportivo Aspire Zone, ubicado en Al Rayyan, Qatar.

La diferencia entre los dos países explica los horarios. Qatar está nueve horas adelante de la Ciudad de México, por lo que los partidos que se disputarán por la tarde y noche en territorio asiático podrán seguirse durante la mañana en nuestro país.

El calendario de México en la primera ronda quedó establecido de la siguiente manera.

Calendario México Mundial Sub-17

Sábado 21 de noviembre México vs. Rumania 9:30 horas 18:30 horas Martes 24 de noviembre México vs. Camerún 7:30 horas 16:30 horas Viernes 27 de noviembre Venezuela vs. México 10:00 horas 19:00 horas

Todos los horarios de México corresponden al tiempo del centro del país.

México busca su tercer campeonato mundial Sub-17

La participación en Qatar representa una nueva oportunidad para que México compita por un título que ya consiguió en dos ocasiones. El primer campeonato llegó en Perú 2005, cuando una generación encabezada por Carlos Vela y Giovani dos Santos venció a Brasil en la final. Seis años después, el equipo nacional volvió a levantar el trofeo en México 2011, tras derrotar a Uruguay en el partido decisivo.

El Tricolor disputará su decimosexta participación en la Copa Mundial Sub-17. La clasificación para esta edición llegó después de terminar invicto y en el primer lugar de su sector en las eliminatorias de Concacaf, con cuatro victorias, 20 goles a favor y apenas dos en contra.

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La exigencia será distinta en Qatar. México quedó ubicado en el Grupo K junto a Rumania, Camerún y Venezuela, tres selecciones que representan estilos y escuelas futbolísticas diferentes. El equipo mexicano tendrá que resolver su clasificación en un calendario corto, con apenas tres días entre su primer y segundo compromiso y otros tres antes del último encuentro.

La edición de 2026 comenzará el 19 de noviembre y terminará el 13 de diciembre. Será el segundo Mundial Sub-17 consecutivo que se dispute en Qatar y el segundo con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos.

Los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el torneo continuará bajo un formato de eliminación directa.

¿Cuándo debuta México en el Mundial Sub-17 de Qatar?

El primer compromiso del equipo de Jürgen Castañeda será ante Rumania, el sábado 21 de noviembre, a las 9:30 horas, tiempo del centro de México. Será el inicio de una semana en la que el Tricolor tendrá que sumar puntos para avanzar a la siguiente ronda.

México llegará al torneo después de completar su preparación en Medio Oriente. La delegación permaneció concentrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde disputó encuentros de preparación ante Australia y Costa de Marfil, antes de trasladarse a Qatar.

El debut ante Rumania será el primer examen de una generación que buscará prolongar la historia de México en esta categoría. Después vendrá Camerún, el martes 24, y Venezuela, el viernes 27. Los resultados de esos tres encuentros determinarán si el equipo nacional continúa en la competencia.

Para quienes sigan al Tricolor desde México, las citas serán temprano: el sábado por la mañana, el martes antes de iniciar la jornada laboral y el viernes a media mañana. Qatar tendrá el futbol por la tarde; México, el despertador.