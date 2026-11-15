El Mundial Sub-17 2026 comenzará el jueves 19 de noviembre en Qatar y la Selección Mexicana entrará en acción dos días después. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda debutará el sábado 21 frente a Rumania, a las 9:30 horas del centro de México, antes de medirse con Camerún y Venezuela en el Grupo K.

Será la segunda edición consecutiva del certamen en territorio qatarí y también la segunda con 48 participantes. El torneo terminará el 13 de diciembre, cuando se dispute la final en el Estadio Internacional Khalifa. La mayoría de los encuentros se jugará en las canchas del complejo Aspire Zone, en Al Rayyan.

¿Cuándo juega México en el Mundial Sub-17 2026 y cuáles son sus rivales?

México ya tiene definidos sus tres compromisos de la fase de grupos. Todos los horarios corresponden al centro del país:

Sábado 21 de noviembre: México vs. Rumania, 9:30 horas.

Martes 24 de noviembre: México vs. Camerún, 7:30 horas.

Viernes 27 de noviembre: Venezuela vs. México, 10:00 horas.

El debut ante Rumania será importante para comenzar a sumar en un grupo que reúne a selecciones de tres confederaciones distintas. Después llegará Camerún, con apenas tres días de descanso, y México cerrará su participación en la primera ronda contra Venezuela.

La Selección Mexicana consiguió su clasificación después de terminar invicta y en el primer lugar de su grupo en las eliminatorias de Concacaf.

¿Quién dirige a México Sub-17 y qué jugadores destacan en la convocatoria?

Jürgen Castañeda eligió a 21 futbolistas para disputar el campeonato. Entre ellos aparecen Santiago Cisneros, jugador del León, y Da’vian Kimbrough, delantero del FC Dallas. También están Saulo Tejeda, del Dinamo Zagreb, y Matthew Arana, del Houston Dynamo.

La convocatoria combina futbolistas de clubes mexicanos con jóvenes que se desarrollan fuera del país. Antes de iniciar el Mundial, el cuerpo técnico programó encuentros de preparación contra Australia y Costa de Marfil en Medio Oriente.

México llega con dos títulos mundiales Sub-17, obtenidos en 2005 y 2011. Su primer objetivo en Qatar será superar la fase de grupos y mantenerse en competencia durante la ronda de eliminación directa.

El calendario obliga a resolver la clasificación en una semana: tres partidos entre el 21 y el 27 de noviembre, sin margen para recuperaciones prolongadas. Cada resultado contará desde el arranque.