¡ÚLTIMA HORA! México aparece en los planes de la NBA para tener su propio equipo

La NBA tiene dos ciudades en el radar para su próxima expansión, pero una tercera acaba de volver a la conversación. Ciudad de México aparece como una alternativa para recibir una franquicia, en medio de las dudas que han surgido alrededor de Seattle y de una negociación que también tiene miles de millones de dólares en juego.

De acuerdo con Brian Windhorst, periodista de ESPN, el comisionado Adam Silver mencionó nuevamente a la capital mexicana ante los propietarios de los equipos. La posibilidad surgió después de que un grupo de inversionistas con sede en Ciudad de México se acercara a PJT Partners, la firma financiera que asesora a la liga en el proceso de expansión, con una propuesta para crear un equipo y desarrollar un nuevo distrito de estadios.

No significa que México tenga una franquicia asegurada ni que Seattle haya quedado descartada. La NBA está utilizando distintas alternativas mientras evalúa las ofertas y el valor económico de los mercados que aspiran a incorporarse a la liga.

México entra en la jugada mientras Seattle pierde terreno

En marzo de 2026, la junta de gobernadores de la NBA autorizó explorar la expansión hacia Las Vegas y Seattle. La posibilidad de incorporar dos equipos permitiría que la liga pasara de 30 a 32 franquicias, aunque Silver ha advertido que el proceso no garantiza la llegada de dos nuevas organizaciones.

Las Vegas parece tener el camino más avanzado.

Seattle, en cambio, enfrenta un obstáculo económico. De acuerdo con las fuentes citadas por ESPN, las propuestas recibidas desde esa ciudad están considerablemente por debajo de las cantidades que se manejan para Las Vegas, donde la disputa por una franquicia podría superar los 10 mil millones de dólares.

El grupo encabezado por Samantha Holloway, propietaria de los Seattle Kraken de la NHL y del Climate Pledge Arena, ha sido considerado durante mucho tiempo el favorito para conseguir el equipo. Sin embargo, la NBA necesita maximizar el valor de cada franquicia y presionar para que las ofertas aumenten forma parte de esa negociación.

México vuelve a ser una carta sobre la mesa. La posibilidad de elegir otro mercado puede elevar la competencia entre los inversionistas y complicar las expectativas de quienes dan por hecho el regreso de los SuperSonics.

Una relación con la NBA que ya tiene historia

México no parte de cero. La NBA ha convertido a Ciudad de México en una sede recurrente de partidos de temporada regular, una señal del interés de la liga por conectar con los aficionados del país. Además, los Capitanes de Ciudad de México compiten en la G League, el circuito de desarrollo de la NBA.

NBA commissioner Adam Silver hasn't been satisfied with the current bids for a Seattle expansion team, per @WindhorstESPN. Silver reportedly left owners with the impression that a SuperSonics redux "isn't a lock" and that a Mexico City-based group has presented an appealing proposal. — Yahoo Sports (@YahooSports) October 16, 2026

Esos antecedentes ofrecen una base para imaginar una relación más profunda. Una franquicia permitiría pasar de recibir partidos ocasionales a tener una organización que juegue en casa durante toda la temporada, con una afición local, operaciones comerciales permanentes y una nueva conexión con el mercado latinoamericano.