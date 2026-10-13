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Construyen una arena de la NBA de 990 millones de dólares: tendrá menos asientos que la Arena CDMX

La nueva arena del Thunder costará 990 millones de dólares y tendrá menos asientos que la Arena CDMX. Así será el nuevo proyecto en Oklahoma City, EU.

Nuevo estadio del Oklahoma City Thunder de la NBA.
Nuevo estadio del Oklahoma City Thunder de la NBA.|X: Oklahoma City Thunder

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Oklahoma City construye una nueva arena para el Thunder de la NBA que costará 990 millones de dólares, tendrá una fachada completamente acristalada y contará con aproximadamente 17,200 asientos. Aunque la inversión es millonaria, su capacidad proyectada será inferior a la Arena Ciudad de México, que puede recibir hasta 22,300 espectadores.

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El recinto llevará por nombre Continental Coliseum y abrirá, según el calendario previsto, durante el verano de 2028. Sustituirá al Paycom Center como sede del Thunder, equipo que permanecerá en Oklahoma City por al menos 25 años adicionales.

Su diseño estará a cargo de MANICA Architecture, firma involucrada en proyectos como el Chase Center de Golden State Warriors y el Allegiant Stadium de Las Vegas.

¿Por qué la nueva arena del Thunder tendrá menos capacidad que la Arena CDMX?

La diferencia proyectada es de aproximadamente 5,100 asientos. Sin embargo, el objetivo de Oklahoma City no consiste en construir el recinto con mayor aforo, sino en mejorar la experiencia de los aficionados.

El proyecto contempla una superficie de 750,000 pies cuadrados, casi 30% superior a la del Paycom Center. Ese espacio permitirá incorporar mejores áreas de circulación, servicios y zonas comerciales sin necesidad de aumentar considerablemente las gradas.

La capacidad definitiva todavía está en desarrollo, aunque Mortenson, una de las constructoras responsables, contempla 17,200 localidades.

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¿Cómo será la fachada de vidrio del Continental Coliseum y cuándo estará terminado?

Su principal atractivo arquitectónico será una fachada de cristal de 360 grados que prmitirá observar el centro de Oklahoma City desde los pasillos interiores.

También contará con un acceso principal elevado y una zona denominada Thunder Alley, diseñada para reunir aficionados antes de los partidos.

El vidrio incorporará aislamiento térmico, protección contra condiciones meteorológicas adversas y tratamientos destinados a reducir colisiones de aves.

La construcción comenzó oficialmente en marzo de 2026 y alcanzó una etapa importante en julio, cuando iniciaron los trabajos de concreto para los cimientos.

El financiamiento contempla impuestos municipales, recursos públicos previamente asignados y aportaciones de los propietarios del Thunder, cuya nueva casa también albergará conciertos y otros espectáculos.

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