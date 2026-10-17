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Atlas, líder general junto con América tras derrotar al Necaxa en el Victoria

El Necaxa extendió su racha negativa tras caer ante el Atlas

Liga BBVA MX Apertura 2026 Necaxa vs Atlas
Ryan Mmaee celebrates his goal 0-1 of Atlas during the 12th round match between Necaxa vs (and) Atlas as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Victoria Stadium, on October 16, 2026 in Aguascalientes, Mexico.|Eduardo Serratos/Eduardo Serratos

Escrito por: Francisco Fernández

El Necaxa llegó a 10 partidos sin ganar, tras caer este viernes 16 de octubre ante el Atlas por 2-0 en partido de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Por su parte, los Rojinegros suman 21 unidades y comparten el liderato general con el América.

Inicia la actividad de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con el encuentro entre el Necaxa vs Atlas este viernes 16 de octubre a disputarse en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes en donde los Rayos buscarán cortar su racha negativa y sumar nuevamente de tres puntos como no lo hacen desde la fecha dos cuando derrotaron al Monterrey.

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¿A qué hora juegan Necaxa vs Atlas?

El Necaxa recibe a los Rojinegros del Atlas este viernes 16 de octubre en un partido que arrancará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes en donde los Rayos buscarán recuperar la senda del triunfo.

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