HORA EXACTA para ver Necaxa vs Atlas, partido de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El Estadio Victoria de Aguascalientes, tendrá esta tarde de viernes 16 de octubre desde las 7:00 PM, el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, entre Necaxa y Atlas, juego que luce muy interesante por lo que los locales puedan hacer ante una escuadra rojinegra que ha mostrado regularidad en su nuevo proyecto.

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Necaxa buscará los tres puntos para encaminarse al cierre del torneo y conseguir una mejor posición, ya que actualmente está en el sitio 17 del certamen con nueve unidades. Lo que suceda en la cancha será determinante para sus aspiraciones, pues con 18 puntos aún por disputarse, nada está escrito y una racha increíblemente aún los puede meter en Liguilla considerando que está ahora mismo a seis puntos de zona de calificación.

Atlas por su parte, con Crespo y una plantilla que sorprendió por los jugadores que se sumaron quieren terminar de demostrar esa idea de juego y ante Necaxa podrían alcanzar ese objetivo.

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Los tres puntos también son importantes para tratar de afianzarse en la Liguilla donde de momento están instalados en el sexto sitio, pero del mismo modo, una buena racha los coloca como indiscutidos en la lucha por el título o malos resultados los alejará de los ocho mejores.

Los dos equipos pelearán para llevarse esos puntos y destacar en el arranque de la jornada con este juego de 16 de octubre que comenzará a las 19: hrs.

El pronóstico de la IA sobre el Necaxa vs Atlas de la Liga MX, ¿qué equipo podría ganar?

La IA resuelve que el posible ganador del partido de Necaxa vs Atlas, podría ser de forma cerrada para los locales, considerando su localía, ademas de la penosa racha de Rayos de nueve partidos sin conocer la victoria en Liga MX, una tendencia preocupante para los hidrocálidos que buscan romper.

Explica que en un 38% tiene a Necaxa como vencedor y 36% a Atlas, con un 26% para el empate. Establece un marcador de 2-1 como el más probable para que gane Necaxa.

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Antecedentes partido Necaxa vs Atlas Liga MX, previo a su choque de Jornada 12

Atlas y Necaxa lucen parejos en su rivalidad, en los últimos cinco juegos, con dos triunfos para Rayos, dos también para la Academia y un empate. El último resultado que se dio fue en el Victoria y Atlas sacó el resultado en enero de este año por 1-0.

Necaxa 0-1 Atlas 17 de enero 2026 Clausura 2026

Atlas 3-2 Necaxa 27 de septiembre Apertura 2025

Atlas 0-4 Necaxa 18 de febrero 2025 Clausura 2025

Necaxa 0-0 Atlas 10 de noviembre 2024 Apertura 2024

Necaxa 2-1 Atlas 14 de enero 2024 Clausura 2024

La colección no está completa sin los 3 puntos🃏❤️🖤 ¡HOY JUEGA EL ATLAS! Todos juntos en Aguascalientes 🦊 @VivaAerobus #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel https://t.co/syOqIYEr4x — Atlas FC (@AtlasFC) October 16, 2026