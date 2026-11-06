Necaxa rompe racha de 13 partidos sin ganar y consigue la primera victoria en la era Juan Reynoso tras derrotar al Tijuana

Un golazo de Daniel Leyva le dio al Necaxa su primera victoria desde que Juan Reynoso es el director técnico del equipo, tras derrotar por la mínima a los Xolos de Tijuana y de paso cortó una racha de 13 partidos sin ganar, este viernes 6 de noviembre en compromiso de la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX disputado en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes.

Penúltima jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y Necaxa y los Xolos de Tijuana se enfrentan en compromiso de la fecha 16 en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes en donde los Rayos buscarán cerrar decorosamente su participación en la campaña al no tener aspiraciones de Liguilla.

Por su parte, el Tijuana es sexto de la tabla, pero aun no tiene asegurado su lugar en la Liguilla, por lo que necesita seguir sumando unidades para garantizar su estancia en la ‘Fiesta Grande’ del futbol mexicano.

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