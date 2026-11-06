Mientras en Jamaica el boleto para ver el partido vs la Selección Mexicana cuesta 235 pesos, en México los boletos disponibles para ver el partido de la Nations League contra los Reggae Boyz cuestan casi 21 veces más en el estadio BBVA de Monterrey

El mismo enfrentamiento, dos países y una diferencia que se nota en la cartera. Mientras en Jamaica se puede conseguir una entrada para ver a su selección contra México por alrededor de 235 pesos mexicanos, los últimos boletos disponibles para el partido de vuelta en Monterrey llegan a los 5,040 pesos. La localidad más cara cuesta aproximadamente 21 veces lo que vale el acceso más económico en Kingston.

En el sitio de la Federación Jamaicana de Futbol, la entrada más barata para el encuentro del 14 de noviembre aparece en 2,000 dólares jamaicanos, equivalentes a unos 235 pesos mexicanos. Esa tarifa corresponde a la zona de gradas; el acceso a tribuna se ofrece por 5,000 dólares jamaicanos.

Del otro lado, el Estadio BBVA comenzó la venta de localidades para el partido del 17 de noviembre con precios desde 540 pesos en zona general hasta 1,394 pesos en las secciones tradicionales, sin cargos por servicio. Sin embargo, la respuesta de los compradores dejó prácticamente agotadas esas localidades.

Los lugares que todavía se reportaban disponibles pertenecían a las zonas premium Club Seats, con precios de 4,320 y hasta 5,040 pesos. Es decir, el costo más elevado supera en más de 21 veces el boleto más barato anunciado para el partido en Jamaica.

El Estadio Nacional de Kingston, un recinto ligado a la independencia de Jamaica

El partido entre México y Jamaica se disputará en un escenario que forma parte de la historia del país caribeño. El Estadio Nacional de Kingston abrió sus puertas el 4 de agosto de 1962, dos días antes de que Jamaica proclamara su independencia del Reino Unido. Fue construido para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de ese año y desde entonces se convirtió en uno de los principales símbolos deportivos de la isla. Su capacidad actual ronda los 29 mil espectadores. El inmueble también cuenta con una pista de atletismo y forma parte del complejo Independence Park, donde se concentra buena parte de la infraestructura deportiva de la capital del país caribeño.

¿Qué se juega México contra Jamiaca en la Nations League?

La diferencia económica acompaña una serie que tiene bastante más en juego que el orgullo de vencer al rival de la región. México y Jamaica se enfrentarán en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, con el primer capítulo programado para el sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston. La vuelta será el martes 17 en la casa de los Rayados de Monterrey, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

El ganador de la eliminatoria avanzará al Final Four, previsto para marzo de 2027, y asegurará su lugar en la Copa Oro de ese año. México llega como campeón defensor de la Nations League, después de conquistar el título en 2025, y buscará mantenerse en la pelea por otro trofeo regional.

Para Rafael Márquez, la serie también representa una prueba de peso. Después de sus primeros cuatro partidos amistosos al frente del Tricolor, el exdefensa afrontará sus primeros compromisos oficiales como entrenador. La visita a Kingston pondrá a prueba al equipo fuera de casa; la vuelta en Monterrey tendrá el atractivo adicional de disputar el boleto ante su gente.

El combinado mexicano volverá a jugar en Monterrey después de ocho años y lo hará por primera vez en el Estadio BBVA.