La fiebre del futbol americano regresa a la capital mexicana con el esperado NFL Mexico City Game 2026, evento que enfrentará a los San Francisco 49ers contra los Minnesota Vikings en la cancha del Estadio Banorte.

Para que todos los aficionados disfruten de una experiencia segura y ágil en los filtros de revisión, la liga confirmó la aplicación estricta de su reglamento de acceso y objetos permitidos.

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Uno de los puntos más importantes que debes tomar en cuenta antes de salir de casa es que no habrá servicio de resguardo de pertenencias ni paquetería en las inmediaciones del inmueble. Por esta razón, quienes acudan con mochilas tradicionales, bolsos grandes o artículos fuera de norma no podrán ingresar al recinto ni dejar sus cosas encargadas en las puertas.

De acuerdo con las especificaciones oficiales, cada asistente tiene derecho a portar únicamente una bolsa transparente fabricada en plástico, vinil o PVC que no exceda las medidas de 30.5 x 15.25 x 30.5 centímetros, o bien una bolsa resellable tipo Ziploc de un galón. Adicionalmente, se permite llevar un bolso de mano pequeño no transparente, tipo cartera o clutch, con dimensiones máximas de 11.4 x 16.5 centímetros.

En cuanto a otros artículos personales, las mochilas y cangureras solo serán aceptadas si son completamente transparentes y respetan las medidas establecidas, sin hebillas ni adornos que impidan ver su interior.

NFL México 2026: Precio de los boletos para el Vikings vs 49ers

A dos días de que se celebre el NFL Mexico City Game 2026 en el Estadio Banorte (programado para este domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas), las localidades en taquilla oficial se encuentran completamente agotadas.

Los precios originales oscilaron entre los $2,108 y los $19,400 pesos mexicanos según la zona y experiencia VIP, la plataforma ya no cuenta con disponibilidad para el encuentro.

Ante la alta demanda y la falta de accesos en canales oficiales, las plataformas de reventa concentran la oferta (reventa) desde los $8,519 pesos en cabeceras altas del tercer nivel, alcanzan un promedio de $154,000 pesos en zonas centrales del primer nivel y llegan hasta los $388,795 pesos (equivalentes a 21,000 dólares) en las localidades preferenciales y de hospitalidad.

Finalmente, tanto la NFL como la boletera del evento exhortaron a los aficionados a evitar compras en redes sociales o con revendedores a las afueras del inmueble para prevenir fraudes. Debido a que todos los accesos operan bajo el sistema digital SafeTix, no se aceptarán capturas de pantalla ni boletos impresos en los torniquetes, por lo que cualquier adquisición de última hora debe realizarse únicamente mediante transferencia electrónica del boleto.

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Fecha, hora y sede del partido de la NFL en México

El duelo correspondiente a la Semana 11 de la temporada regular se disputará el próximo domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. La patada inicial (kickoff) está programada para las 7:20 p. m. (hora del centro de México), en el horario estelar del Sunday Night Football.