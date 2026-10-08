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No fue un martinete: video revela cómo habría muerto realmente el réferi “El Búho” durante función de lucha libre

En las redes sociales se han difundido diferentes videos en los que muestran el movimiento que habría causado la muerte de Gerardo Germán Pineda

Muere referee Gerardo Germán Pineda, conocido en los cuadriláteros como “El Búho”
VIDEO: Muere referee luego de recibir un martinete de un luchador|El Martinete Sinaloa

Escrito por: Iván Vilchis

En las últimas horas, en las redes sociales se han difundido diferentes noticias de la tragedia que pasó en una función de lucha libre del pasado miércoles 7 de octubre de 2026 en Mineral de la Reforma, Hidalgo. Gerardo Germán Pineda, conocido en los cuadriláteros como “El Búho”, perdió la vida.

Los primeras noticias mencionan que su muerte había sido causada por recibir un martinete a sus 75 años de edad del luchador Hijo de Fishman, pero en las redes sociales se han viralizado los videos de la pelea completa y del movimiento que habría causado su muerte y en ningún momento el referí recibe un martinete.

En los videos, el único movimiento que se ve que recibe "El Búho", el referee de la contienda, es ser cargado hasta el hombro para terminar siendo azotado a la lona, momento en el que se ve que recibe un golpe en su cabeza pero continua haciendo su trabajo.

Por el momento, se desconoce lo que habría provocado la muerte de Gerardo Germán Pineda pero se desmiente que haya sido provocado por un martinete.

Debido al sensible fallecimiento, las autoridades municipales detuvieron a Hijo de Fishman y lo trasladaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en lo que las investigaciones determinan lo que habría pasado.

El Patrón Espectáculos Lucha Libre, empresa promotora de la función, emitió un comunicado después de los hechos. La organización informó que proporcionaría acompañamiento y asistencia jurídica a Hijo de Fishman durante el proceso, además de mantener comunicación con los familiares y representantes legales de Gerardo Pineda.

¿Qué es el martinete?

El martinete es una maniobra en la lucha libre en el que coloca al rival en una posición invertida (de cabeza) y termina siendo llevado hacía la lona provocando que el golpe sea "recibido" con su cabeza. Es una técnica de alto riesgo por el impacto que puede generar en la cabeza y la zona cervical, por lo que solo profesionales que dominan el movimiento lo terminan utilizando.

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