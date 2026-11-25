Monterrey y América chocan este miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio BBVA por la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026.

El duelo abre una serie de alto voltaje en la Liguilla de la Liga BBVA MX, donde las Águilas cuentan con el criterio de desempate por posición en la tabla y Rayados están obligados a tomar ventaja como locales antes de viajar a la capital.

Te puede interesar: Toluca vs Atlas EN VIVO: ver transmisión de partido GRATIS hoy miércoles 26 de noviembre 2026 por TV Azteca

Te puede interesar: Ella es Alica Schmidt, conocida como la “atleta más sexy del mundo

Alineaciones de Monterrey vs América para la Ida de Cuartos de Final

Monterrey: POR CONFIRMAR

América: POR CONFIRMAR

Dónde ver en vivo y gratis el América vs Monterrey en la vuelta de cuartos de final

Podrás vivir en vivo y gratis los Cuartos de Final de Vuelta entre América y Monterrey en televisión abierta por Canal 7, así como en la app y el sitio web de Azteca Deportes.