OFICIAL: Dos jugadores abandonan la Selección Mexicana en plena Fecha FIFA

Mal y de malas la ha pasado la Selección Mexicana de Futbol en los últimos días, tras la derrota ante los Estados Unidos, el cuadro nacional informó sobre dos bajas vitales para el duelo ante Chile; Gilberto Mora y Mateo Chávez. El jugador de Xolos de Tijuana sufre molestias físicas, mientras que, el lateral del AZ Alkmaar fue suspendido por su expulsión ante el combinado de las barras y las estrellas, por lo que no podría ser utilizado para el último cotejo de la presente Fecha FIFA.

Te puede interesar: ¿Cuándo vuelve la Liga BBVA MX? Fecha exacta en la que se reanuda el Apertura 2026

A través de un comunicado oficial, la Selección Mexicana dio a conocer ambos casos y tanto el mediocampista como al lateral regresarán a sus respectivos equipos. Por sí fuera poco, la misma fuente recalcó que Hirving Lozano abandonó la concentración en Los Angeles (después del duelo ante Venezuela) para reportar justamente con el Galaxy de la Major League Soccer.

Con estas tres ausencias, Márquez tendrá que ir a su banquillo para suplir a estos futbolistas. En el caso del 'Chucky' podríamos ver a Santiago Sandoval, para Mora a Orbelín Pineda y finalmente sería Everardo López de los Diablos Rojos del Toluca el que podría ir a la banda de Chávez.

México vs Chile por TV Azteca

Recuerda que podrás ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Chileeste martes 6 de octubre por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca EN VIVO y la página de aztecasiete/envivo.com desde las 8:50 pm con el mejor equipo de todo el país.

