¿Cuándo vuelve la Liga BBVA MX? Fecha exacta en la que se reanuda el Apertura 2026

La actividad de la Liga BBVA MX se ha detenido por un fin de semana para dar lugar a la Fecha FIFA en donde la Selección Mexicana disputará cuatro partidos, de los cuales ya ha cumplido con tres compromisos con resultados poco alentadores, pero el Apertura 2026 vuelve con partidos de la Jornada 11.

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¿Cuándo se reanuda el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

El torneo Apertura 2026 se pausó el pasado domingo 27 de septiembre con la Jornada 10 para dar lugar a la primera Fecha FIFA tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde las Selecciones Nacionales disputaron partidos de caracter amistoso o en torneos continentales como la UEFA Nations League o la Liga de Naciones de la Concacaf.

Será hasta el próximo viernes 9 de octubre cuando se reanude la actividad del Apertura 2026 con la Jornada 11 y un Viernes Botanero imperdible con doble cartelera que luce imperdible.

El Puebla se estará enfrentando al León en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, e inmediatamente después se medirán los Tigres de la UANL en contra del Toluca.

La cartelera de la Liga BBVA MX continuará el sábado 10 de octubre con cuatro partidos más, incluyendo el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas y finalmente el domingo 11 cerrará la actividad de la Jornada 11 con tres duelos, siendo el más atractivo el Pumas vs Cruz Azul.

Los próximos partidos de la Liga BBVA MX

Viernes 9 de octubre



Puebla vs León | 19:00 horas

Tigres vs Toluca | 21:00 horas

Sábado 10 de octubre



Juárez vs Tijuana | 17:00 horas

Querétaro vs Atlante | 17:00 horas

Atlas vs Chivas | 19:00 horas

América vs Rayados | 21:00 horas

Domingo 11 de octubre



Atlético de San Luis vs Santos Laguna | 17:00 horas

Pachuca vs Necaxa | 17:15 horas

Pumas vs Cruz Azul | 19:00 horas

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