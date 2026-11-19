Cruz Azul sorprende a todos sus aficionados en el cierre del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, luego de que este jueves 19 de noviembre del 2026, confirmó en sus redes sociales la renovación de contrato del defensa central Willer Ditta.

El colombiano es pieza clave en el once de la Máquina y ha decidido extender su contrato hasta el 2029, un jugador que demuestra partido a partido su potencia física, su liderazgo en el terreno de juego y que siempre intenta dejarlo todo.“NUESTRO CENTRAL COLOMBIANO RENOVADO. ¡Willer Ditta hasta 2029! 🔵🚂Fuerza, solidez y liderazgo en nuestra línea defensiva. ¡Seguimos juntos, Willer!"

NUESTRO CENTRAL COLOMBIANO RENOVADO.



¡Willer Ditta hasta 2029! 🔵🚂



Fuerza, solidez y liderazgo en nuestra línea defensiva.



¡Seguimos juntos, Willer! pic.twitter.com/5cpcLCvfqn — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 19, 2026

Los números de Willer Ditta con Cruz Azul

Willer llegó a Cruz Azul desde 2023, lleva más de 3 años y medio con el equipo Celeste en el que ha disputado hasta el momento un total de 155 partidos con cuatro goles anotados, tres asistencias 42 amonestaciones y dos tarjetas rojas en 13,573 minutos de juego.

Un defensor que ha demostrado en varias ocasiones su compromiso con el equipo, entrenando de manera individual en su propia casa y compartiendo su proceso en las redes sociales mostrando su compromiso y profesionalismo.

Willer, seleccionado de Colombia y figura clave con Cruz Azul, se mantendrá en México hasta 2029. Un central que con solo 28 años de edad ha logrado ganarse el cariño de la afición celeste y ha levantado varios títulos en el club.