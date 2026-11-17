Luego de que Rafa Márquez diera a conocer sus alineaciones para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, México vs Jamaica, hay 5 jugadores que no tuvieron minutos de juego.

Estos son los once elegidos para la remontada vs Jamaica 🇲🇽 🆚 🇯🇲



Sacudida en la alineación inicial, Fidalgo, Tecatito y Chiquete van de inicio. Quiñones es el 9 para comenzar el encuentro 🔥#MiSeleccionAzteca



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Los jugadores que no tuvieron minutos en el México vs Jamaica

Los jugadores que no vieron minutos en los juegos de Cuartos de Final del México vs Jamaica son: Armando León, Erick Sánchez, Isaías Violante, Oscar García y Alex Padilla.

En el caso de Armando León e Isaís Violante, para los dos encuentros se quedaron en la grada al no poder entrar en la convocatoria de estar en el banquillo y mucho menos en el once inicial.

Por su parte, Erick Sánchez si estuvo en la banca en el juego de ida y en la vuelta fue mandado a la grada.

Por último, Oscar García y Alex Padilla, los dos porteros no vieron minutos ya que Raúl Rangel se adueñó de los tres palos.

Hay algunos jugadores que todavía no tienen minutos y que podrían unirse a la lista de futbolistas que no jueguen. Los que se encuentran en riesgo de no tener minutos son: Diego Campillo, Andrés Montaño, Obed Vargas y Armando González.

¿Dónde ver el México vs Jamaica?

El encuentro de vuelta de México vs Jamaica lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app de Azteca Siete y la app Azteca en Vivo.

La transmisión del encuentro arranca en punto de las 20:20 horas tiempo del centro de México.

El partido va a tener la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos ‘Warrior’ Guerrero y David Medrano para poder darte todos los detalles que necesitas.