Los Bravos de Juárez se enfrentan al Atlas en el último Viernes Botanero del año en donde los Rojinegros buscarán mejorar su posición en la tabla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mientras que los froterizos quieren cerrar el campeonato de manera digna.

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Los narradores del Bravos de Juárez vs Atlas

Las cámaras de TV Azteca se trasladan hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, para transmitir el partido entre los Bravos de Juárez en contra del Atlas que tendrá la narración de Carlos Guerrero ‘Warrior’ y el análisis de David Medrano y Francisco Chacón, mientras en cancha estará Omar Villarreal ‘Villa Villa’.

Los Fronterizos llegan a este partido en el último lugar de la tabla, pero pueden evitar el sótano de la general con una victoria este día y esperar a que Necaxa caiga en su visita al Querétaro.

Por su parte, el Atlas es quinto de la clasificación y puede mejorar su posición de cara a la Liguilla del Apertura 2026 para cerrar en casa sus partidos de la serie de los Cuartos de Final.

No te pierdas el partido entre los Bravos de Juárez y el Atlas este viernes 20 de noviembre por la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a dispuarse en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes en punto de las 20:50 horas, tiempo del centro de México.