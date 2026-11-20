Los Pumas de la UNAM se preparan para disputarse el pase a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ante los Rayados de Monterrey y lo harán con la confianza de saber que su delantero Robert Morales ya pertenece a la institución Auriazul tras hacer válida la opción de compra al Toluca, de acuerdo con información de César Luis Merlo.

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Pumas hace válida la opción de compra de Robert Morales

Los Pumas de la UNAM hicieron válida la opción de compra por Robert Morales, quien llegó a principios de este año a préstamo procedente del Toluca y convenció a la directiva universitaria con goles de que era el delantero indicado para el equipo.

El conjunto Auriazul pagó los cinco millones de dólares que valía la carta de Morales al Toluca para hacer oficial el traspaso y le ofreció un contrato por tres años que ya ha sido firmado por el jugador y solo es cuestión de que el equipo lo haga oficial.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Pumas UNAM vs Cruz Azul - Final Vuelta Robert Morales celebrates his goal 1-0 of Pumas during the Final second leg match between Pumas UNAM vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 24, 2026 in Mexico City, Mexico. (Adrian Macias/Adrian Macias)

Los Pumas esperarían hasta finalizar el certamen para hacer oficial la presentación del delantero que ha convertido 15 goles en 41 presentaciones con el conjunto universitario en partidos de Liga MX, Leagues Cup y Copa de Campeones de la Concacaf.

Durante el Clausura 2026, Morales fue el máximo anotador de los Pumas con ocho anotaciones, mientras que en el presente Apertura 2026 ha marcado cinco tantos y contribuido con cuatro asistencias.

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