Luego de concluir la fase regular, comienza la emoción de la Liguilla del torneo Apertura 2026 y los Diablos Rojos del Toluca buscarán sacar una amplia ventaja cuando reciban al Atlas en el duelo de Ida de los Cuartos de Final a disputarse este miércoles 25 de noviembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez y que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Toluca vs Atlas por TV Azteca con la narración de Christian Martinoli y Luis García

La emoción del Toluca en contra del Atlas llegará hasta tu pantalla a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli, acompañado del análisis de Luis García y David Medrano, mientras que en la cancha estará Carlos Guerrero ‘Warrior’.

La transmisión del duelo entre los Diablos Rojos y los Rojinegros comenzará en punto de las 18:50 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

El Toluca concluyó la temporada regular con 27 puntos en el quinto puesto, mientras que el Atlas fue cuarto de la general con 28 unidades, lo que les permitió cerrar la serie en casa.