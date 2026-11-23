Gabriel ‘Toro’ Fernández podría estar ante sus últimos partidos como futbolista de Cruz Azul. El delantero uruguayo termina contrato en diciembre y todavía no consigue llegar a un acuerdo con la directiva para continuar en La Noria, aunque las negociaciones siguen abiertas.

De acuerdo con fuentes cercanas al club, las conversaciones se mantienen entre los representantes del futbolista y Víctor Velázquez, presidente de La Máquina. Uno de los factores que podría definir su continuidad es el rendimiento del atacante durante la fase final del Apertura 2026.

Cruz Azul enfrentará a León en los cuartos de final, una eliminatoria en la que Fernández tendrá la oportunidad de convencer a la directiva antes de que termine su contrato.

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¿Qué necesita el Toro Fernández para quedarse en Cruz Azul?

El delantero uruguayo ha perdido protagonismo durante el actual torneo. Hasta antes de la última jornada, registraba cinco goles en 14 partidos, únicamente seis de ellos como titular, con 662 minutos disputados.

Fernández quiere seguir en Cruz Azul, pero la directiva todavía analiza si le ofrecerá un nuevo contrato o buscará otro delantero para el Clausura 2027.

Su situación contractual también le permite negociar con otros equipos de cara al próximo año. Si las conversaciones con La Máquina no prosperan, podrá marcharse como agente libre en diciembre.

Una buena actuación en la Liguilla podría cambiar los planes del club, que todavía no ha comunicado oficialmente la salida del uruguayo.

Cruz Azul ya analiza sus fichajes para el Clausura 2027

La directiva cementera tiene tres posiciones contempladas para reforzar su plantilla en el próximo mercado de transferencias: un centro delantero, un defensa central y un mediocampista.

En días anteriores también trascendió que Cruz Azul buscaría en Sudamérica a un posible sustituto del Toro Fernández

. Sin embargo, la búsqueda de otro atacante no significa que las negociaciones para renovar al uruguayo estén terminadas.

Fernández tendrá su primera oportunidad en la Liguilla el próximo jueves 26 de noviembre, cuando Cruz Azul visite a León en el Estadio Nou Camp. La vuelta se disputará el domingo 29 de noviembre.