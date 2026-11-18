Este martes 17 de noviembre del 2026, México logró conseguir su clasificación a la Copa Oro 2027, llega a 19 ediciones consecutivas participando luego de vencer a Jamaica en Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026.

Los dirigidos por Rafa Márquez derrotaron a Jamaica y con la victoria consiguieron su pase a las Semifinales de la Concacaf Nations League 2027, al estar entre los clasificados, automaticamente ganan su boleto para la Copa Oro 2027.

Las Selecciones ya clasificadas a la Copa Oro 2027

Las selecciones clasificadas al momento para la Copa Oro 2027 son:

Arabia Saudita, invitado

Canadá, vía Nations League - Liga A

Estados Unidos, vía Nations League - Liga A

México, vía Nations League - Liga A

Panamá, vía Nations League - Liga A

Guyana, vía Nations League - Liga B

Cuba, vía Nations League - Liga B

Santa Lucía, vía Nations League - Liga B

San Vicente y las Granadinas, vía Nations League - Liga B

Gold Cup, here comes St. Vincent & the Grenadines! 🇻🇨 pic.twitter.com/KXEx2SrAfS — Gold Cup (@GoldCup) November 18, 2026

Ya son 9 los boletos defindos, para un total de 16 participantes que tendrá la edición con un nuevo formato de juego.

Los demás equipos se irán definiendo en las siguientes fechas FIFA para poder tener a todos los clasificados.

¿Cuándo se disputa la Copa Oro 2027?

La Copa Oro 2027 se jugará del 17 de junio al 11 de julio de 2027.⁠

Inicio : jueves 17 de junio de 2027 (partido inaugural y fase de grupos).

: jueves 17 de junio de 2027 (partido inaugural y fase de grupos). Fase de grupos: del 17 al 30 de junio de 2027.

Cuartos de final: 3 y 4 de julio de 2027.

Semifinales: 7 y 8 de julio de 2027.

Final: domingo 11 de julio de 2027.

Sorteo oficial: 8 de abril de 2027.

El torneo tendrá un nuevo formato al pasar a tener solo dos grupos de ocho equipos, en lugar de los tradicionales cuatro de cuatro. Cada equipo jugará cuatro partidos en la fase de grupos