ÚLTIMA HORA: Dos mexicanos son nominados al premio al Atleta del Año 2026

La World Aquatics dio a conocer la lista oficial de candidatos al prestigioso galardón de Atleta Varonil del Año en la disciplina de clavados, un selecto listado donde la bandera mexicana ondea con fuerza gracias a la presencia de Osmar Olvera y Randal Willars, quienes competirán cara a cara contra la gran potencia China.

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Ambos clavadistas mexicanos se ganaron a pulso esta nominación tras firmar una temporada excepcional, consolidándose semana a semana en los podios de las máximas justas internacionales, incluyendo Copas del Mundo, la Superfinal y competencias regionales.

Una batalla de poder a poder contra la escuela china

Para quedarse con el codiciado reconocimiento, los atletas aztecas deberán superar una votación abierta en la que se medirán ante una auténtica muralla china. La terna de candidatos la completan tres exponentes del gigante asiático: Zongyuan Wang, Jiuyuan Zheng y Yuming Bai, competidores que históricamente dominan los aparatos tanto en trampolín como en plataforma.

La inclusión de Olvera y Willars confirma que México se ha convertido en el principal enemigo de la hegemonía china en los saltos ornamentales, protagonizando duelos memorables tanto de manera individual como en las modalidades sincronizadas y por equipos mixtos, donde ambos han demostrado una química inigualable.

Osmar Olvera: El doble medallista olímpico y campeón mundial mantiene su estatus como uno de los mejores del planeta en el trampolín, sumando metales preciosos en seriales mundiales y demostrando una regularidad envidiable.

El doble medallista olímpico y campeón mundial mantiene su estatus como uno de los mejores del planeta en el trampolín, sumando metales preciosos en seriales mundiales y demostrando una regularidad envidiable. Randal Willars: Por su parte, el especialista en plataforma de 10 metros ha tenido un año consagratorio, colgándose preseas cruciales tanto en pruebas individuales como en sincronizados y compitiendo con temple de acero frente a los máximos exponentes asiáticos.

Las votaciones para definir al ganador del galardón permanecerán abiertas por un tiempo limitado de 48 horas a través de las plataformas digitales oficiales de World Aquatics, donde los aficionados de todo el mundo podrán externar su apoyo para que el talento mexicano vuelva a la cima del planeta.

