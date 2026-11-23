Victor Wembanyama volvió a hacer historia en la NBA. El pívot francés de 22 años anotó 50 puntos en la victoria de San Antonio Spurs por 114-91 sobre New Orleans Pelicans, el sábado 21 de noviembre. Lo hizo en menos de 32 minutos y con una producción defensiva que explica por qué su actuación fue inédita.

En el Frost Bank Center, Nueva Orleans llegó a ponerse 26-23 arriba en el primer cuarto. Wembanyama anotó los últimos nueve puntos de San Antonio en ese periodo para darle la vuelta al marcador. Al descanso, ya llevaba 32 puntos, 12 rebotes, tres robos y tres tapones, y los Spurs ganaban 61-45.

¿Cuántos puntos y rebotes consiguió Victor Wembanyama ante los Pelicans?

Wembanyama terminó con 50 puntos, 18 rebotes, cinco tapones y cuatro robos en 31 minutos y 51 segundos, según la planilla oficial de la NBA. Encestó 20 de sus 29 tiros de campo y convirtió cinco de los 11 triples que intentó. Esos cinco aciertos desde el perímetro también fueron parte de una marca histórica.

El francés llegó a los 50 con dos triples consecutivos en el último cuarto. El segundo puso a San Antonio arriba 108-82 y, poco después, el entrenador Mitch Johnson lo mandó a la banca con más de seis minutos por jugar.

Victor Wembanyama Wembanyama rompió un récord histórico de la NBA (X: @spurs)

¿Qué récords de la NBA batió Victor Wembanyama?

Desde que la NBA empezó a registrar oficialmente los robos y los tapones en la temporada 1973-74, ningún jugador había alcanzado 50 puntos, al menos 15 rebotes, cinco tapones y cuatro robos en el mismo encuentro. Wembanyama también se convirtió en el primero en combinar 50 puntos, cinco tapones y cinco triples desde que la liga introdujo la línea de tres en 1979-80.

El francés ya había anotado 52 puntos contra Dallas Mavericks el 4 de noviembre, su máximo personal. Aquel día también consiguió 24 rebotes y ocho tapones. Con lo hecho ante Nueva Orleans, se unió a David Robinson como los únicos jugadores con más de un partido de al menos 50 puntos y cinco tapones desde que estos se registran oficialmente. Wembanyama es el primero en lograrlo dos veces en una misma temporada.

También fue el tercer partido de 50 puntos de su carrera, tras el de Dallas y el que firmó ante Washington Wizards en noviembre de 2024. Con ese total igualó a Robinson en el segundo lugar de la historia de los Spurs, a dos juegos del récord de George Gervin.