Un fin de semana más ha llegado y, con él, la posibilidad para que los amantes del básquetbol norteamericano disfruten de una jornada más correspondiente a la temporada 2026 de la NBA, la cual ha superado las expectativas de propios y extraños.

Por tal motivo, son miles de aficionados los que desean conocer más respecto a la jornada que la NBA presentará este viernes 20 de noviembre, misma que se espera sea una de las más entretenidas de la semana debido a la calidad de cada uno de los juegos que habrá.

¿Qué juegos tendrá la NBA hoy viernes 20 de noviembre?

Lo primero a tener en cuenta es que, para este viernes 20 de noviembre, la NBA presentará un total de nueve juegos, por lo que se considera una amplia jornada en relación a otros días. Las acciones comenzarán desde las 6 de la tarde y terminarán al cierre de las 12 de la noche.

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Highest in the room. pic.twitter.com/jPqnFMeO8k — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 19, 2026

Hawks vs Hornets | 6 de la tarde.

Pistons vs Raptors | 6:30 de la tarde.

Cavaliers vs Pacers | 6:30 de la tarde.

Nets vs Magic | 6:30 de la tarde.

Thunder vs Pelicans | 7 de la noche.

Bulls vs Wizards | 7 de la noche.

Jazz vs Suns | 8:30 de la noche.

Nuggets vs Rockets | 9 de la noche.

Lakers vs Kings | 9 de la noche.

¿Quiénes son los principales líderes de la NBA 2026 hasta el momento?

La primera parte de la temporada finalmente se ha disputado y, pese a que son pocos los juegos disputados hasta el momento, la realidad es que la NBA ya comienza a definir los nombres de las escuadras que podrían dar mucho de qué hablar para bien en la campaña.

En la Conferencia Oeste, por citar un ejemplo, tanto los Spurs como los Lakers han venido de atrás para liderar la tabla después de un inicio de temporada complicado. En la Zona Este, por su parte, son los Celtics y los 76ers quienes han logrado mantenerse entre los primeros lugares.