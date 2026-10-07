Las EMOTIVAS palabras de despedida de Lionel Messi tras su último partido con Argentina “Es el momento más triste de mi carrera”

Este martes 6 de octubre del 2026, Lionel Messi jugó su último encuentro con la Selección de Argentina y al finalizar el encuentro le dedicó unas emotivas palabras a todos los aficionados presentes y a los que se encontraban viendo la transmisión.

El emotivo mensaje de despedida de Messi

El capitán de Argentina habló por más de 10 minutos, uno de sus discursos más largos en el que buscó dar a conocer todo su sentir y agradecerles a todos los involucrados.

Messi empezó dejando claro que es difícil hablar con tantas emociones pero dejó claro que dejar de venir va a ser un dolor muy grande y que si pudiera, vendría siempre a la Selección de Argentina pues considera que es lo más lindo que te puede pasar.

"Bueno la verdad, es difícil decir algo hoy muchas emociones. No me queda más que agradecer, como dije en la carta de despedida. Un orgullo portar esta camiseta, nunca deje de pelear, de luchar y de dar lo mejor siempre. Dejar de venir va a ser un dolor muy grande, les juro que si pudiera, vendría toda la vida porque jugar en la Selección de Argentina es lo más lindo que te puede pasar".

🥹🇦🇷 "NO VENIR MÁS SERÁ UN DOLOR MUY GRANDE, LES JURO QUE ME GUSTARÍA VENIR TODA LA VIDA PORQUE JUGAR EN LA SELECCIÓN ARGENTINA ES LO MÁS LINDO QUE TE PUEDE PASAR" 🗣️ Las palabras de Leo en su despedida de la Albiceleste. https://t.co/AA33bebYS6 — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Continúo diciendo que es el momento después de todo lo que ha pasado y aprovechó para dejar claro que no pasó nada raro en la final del Mundial 2026 pues confesó que llegaron con lo justo después de un desgaste muy grande.

"Es el momento, el último mundial fue demasiado todo lo que me tocó vivir, tuvimos el sueño de ser campeones del mundo. En el último mundial estuvimos muy cerca y la realidad es que no pasó nada raro, el partido contra Inglaterra fue muy grande para nosotros. A nivel emocional, y la realidad es que llegamos con lo justo, la peleamos como hicimos siempre. No tengan duda que todos los compañeros que estuvieron a lado, siempre dejaron todo por esta camiseta."

🐐🗣️ "EN EL ÚLTIMO MUNDIAL ESTUVIMOS MUY CERQUITA. LO DIMOS TODO. EL PARTIDO CON INGLATERRA FUE UN PARTIDO MUY DESGASTANTE. LA PELEAMOS COMO LO HICIMOS SIEMPRE"



Lionel Messi, sobre el último Mundial en Canadá, México y Estados Unidos. pic.twitter.com/IyiUlSFPr0 — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Por último, le agradeció a sus compañeros por hacerlo campeón y le agradeció a los fanáticos por su apoyo todo este tiempo, por siempre viajar en los Mundiales y Copa América. Cerró dejando claro que es el momento más triste de su carrera, decirle adiós a la Selección pero ahora estará apoyando del otro lado.

"Agradecer a mis compañeros por apoyarme, por hacerme campeón del mundo, campeón de América y todo lo que jugamos. Fue un honor competir con ellos, tenía guerreros a lado que se dejaban la vida. Me olvido de muchas cosas que quiero decirles, es un momento muy difícil para mí. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir. Agradezco todo este tiempo que siempre la cancha estuvo llena, sabemos lo difícil que es estar en la cancha, viajar a mundiales, Copa América, fuimos locales siempre y eso lo sentimos. Es el momento más triste de mi carrera, decirle adiós a la Selección, decirle adiós a todos ustedes, pero ahora voy a estar del otro lado, apoyando a la Selección".