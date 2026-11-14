Partidos de la Fecha FIFA HOY sábado 14 de noviembre; juegos internacionales, hora para ver en VIVO

Este sábado 14 de noviembre continúa la Fecha FIFA con varios encuentros amistosos, de la Concacaf Nations League y de la UEFA Nations League destacando los duelos entre la Selección Mexicana ante Jamaica en Kingston y Portugal ante Dinamarca en el primer encuentro después del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección lusa.

Partidos Concacaf Nations League

Con cuatro partidos comienza la etapa de Cuartos de Final de ida este día.

México vs Jamaica (Liga A)

Rafael Márquez tendrá su primer partido oficial como técnico de la Selección Mexicana buscando su primer triunfo ante los caribeños en el Estadio Independence Park. El encuentro iniciará a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), pero desde las 18:50 horas podrás ver la transmisión en VIVO y GRATIS por Azteca 7, el sitio y la APP con la narración y análisis de los mejores, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, entre otros.

Haití vs Estados Unidos (Liga A) - Nu Stadium - 15:30 horas

Sint Maarten vs Guyana Francesa (Liga B) - Arnos Vale Stadium - 13:00 horas

San Vicente y las Granadinas vs Belice (Liga B) - Arnos Vale Stadium - 18:00 horas

Partidos UEFA Nations League

Liga A

Portugal vs Dinamarca - Estádio Municipal de Braga - 13:45 horas

Portugal intentará asegurarse el primer puesto del Grupo 4 en su primer partido de la era posterior a Cristiano Ronaldo si vence a Dinamarca, que espera consolidar la segunda posición de la clasificación.

Noruega vs Gales - Ullevaal Stadion - 11:00 horas

Igualadas a tres puntos en el fondo del Grupo 4, el duelo entre Noruega y Gales probablemente será decisivo para determinar qué selección se enfrentará a un posible descenso automático de la máxima categoría de la UEFA Nations League.

Liga B

Kosovo vs Israel - Stadiumi Fadil Vokrri - 8:00 horas

Georgia vs Hungría - Mikheil Meskhi Stadium - 11:00 horas

Austria vs Irlanda - Raiffeisen Arena - 13:45 horas

Irlanda del Norte vs Ucrania - Windsor Park - 13:45 horas

Rumania vs Polonia - Arena Nationala - 13:45 horas

Suecia vs Bosnia-Herzegovina - Strawberry Arena 13:45 horas

Partidos Amistosos

Japón 3-2 Brasil

Nueva Zelanda vs India