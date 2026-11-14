El pacto entre Rafa Márquez y Alexis Vega que cambia el futuro de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tiene un nuevo portador del número 10 y la decisión involucra a dos futbolistas que protagonizaron una de las conversaciones más importantes de la última convocatoria. Alexis Vega tomó la iniciativa de cederle el dorsal a Gilberto Mora, una determinación que Rafael Márquez confirmó durante su conferencia de prensa previa al encuentro contra Jamaica, duelo que se disputará en un estadio con vestidores sencillos.

Con ello, se dejó de lado la incertidumbre sobre la continuidad del delantero del Toluca en el combinado nacional, luego de que manifestara públicamente sus dudas sobre futuras convocatorias. El estratega explicó que ambos hablaron directamente, aclararon sus diferencias y acordaron mantener una buena relación dentro del vestidor.

Alexis Vega El capitán del Toluca le cedió el 10 a Mora. (Facebook: Alexis Vega)

¿Por qué Vega le cedió el 10 a Mora?

La decisión surgió del propio Vega, de acuerdo con la explicación que ofreció Rafael Márquez. El entrenador aseguró que el atacante tuvo la iniciativa de entregar el dorsal al joven futbolista de Xolos de Tijuana, por lo que el cuerpo técnico respetó su postura.

Durante la conferencia de prensa, el estratega reconoció el gesto del delantero y explicó que la determinación contribuyó a fortalecer la relación entre ambos. Márquez también señaló que le dio prioridad a la propuesta de Vega por la trayectoria y la importancia que tiene dentro del grupo.

De esta manera, Mora mantendrá el dorsal 10 para los compromisos frente a Jamaica, pero aún se desconoce qué número utilizará Alexis.

Lo que pasó con Vega y México

El atacante no apareció en la primera convocatoria de Rafael Márquez para los compromisos amistosos. Después de esa ausencia, el futbolista habló sobre su situación con la selección y reconoció que contemplaba la posibilidad de dejar de aceptar llamados.

La declaración llegó después de un partido entre Toluca y Cruz Azul, en el que Vega consiguió dos anotaciones durante el empate de ambos equipos. En aquella intervención explicó que su inconformidad estaba relacionada con la poca participación en el Mundial 2026.

El futbolista también mencionó que necesitaba conversar con su esposa antes de tomar una decisión definitiva. Sin embargo, no anunció su retiro internacional y posteriormente aceptó regresar a la convocatoria para la serie frente a Jamaica.