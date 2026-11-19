Mientras el GTA VI ya se lanzó oficialmente en todo el mundo, una declaración de Steven Adams volvió a cobrar relevancia. El pívot de los Houston Rockets había anticipado que el estreno del videojuego podría afectar el desempeño de los deportistas profesionales de la NBA, la NFL y otras grandes ligas durante noviembre.

Así como estrellas de la NBA dejan frases célebres, Adams tuvo una declaración sobre el GTA 6 que hizo eco en el mundo del deporte. Pues durante el Media Day de Houston, en septiembre, bromeó con que jugadores, entrenadores y ojeadores tendrían dificultades para concentrarse en sus actividades por el lanzamiento de Rockstar Games.

Día feriado en Logitech para jugar GTA VI Día feriado en Logitech para jugar GTA VI (FB GTA 6)

“La gripe GTA” que anticipó Steven Adams, estrella de la NBA

“Deberíais estar atentos a noviembre. El rendimiento de la liga, de todas las ligas... sale GTA”, comentó el basquetbolista ante los medios. Incluso mencionó a la NFL, a la NBA y aseguró que el rendimiento bajaría durante ese mes, aunque esperaba que todo volviera a la normalidad en diciembre.

Adams extendió la broma a los entrenadores y ojeadores, al considerar que también podrían distraerse con el videojuego. Su comentario recordó el fenómeno conocido como “la gripe GTA”, una expresión que surgió alrededor del estreno de GTA V en 2013, cuando algunos aficionados aseguraban que pedirían días libres o faltarían al trabajo para jugar.

GTA V a GTA VI Así ha cambiado el mundo desde el lanzamiento de GTA V al GTA VI. (Redes sociales)

Una investigación realizada por YouGov para One Day también encontró que parte de los encuestados esperaba pedir libre el día del lanzamiento de GTA VI o modificar sus turnos laborales para poder jugar.

Ya se estrenó GTA 6 en México: los primeros detalles del videojuego

Grand Theft Auto VI llegó oficialmente a México este jueves 19 de noviembre de 2026, a las 00:00 horas. El lanzamiento se realizó para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que todavía no hay una fecha confirmada para su versión de PC.

Los trucos de GTA 6 NO están disponibles al comenzar el videojuego así se desbloquean (Crédito: Canva. X/@CultureCrave)

La nueva entrega está protagonizada por Jason Duval y Lucia Caminos, y se desarrolla en Vice City y el estado ficticio de Leonida. Entre los precios de referencia en México, la edición estándar ronda los 1,499 pesos, mientras que la Ultimate Edition se ubica cerca de los 1,879 pesos.

Después de 13 años desde la entrega anterior, la llegada del GTA VI a México generó reuniones temáticas, cosplay, recorridos nocturnos con la estética de Vice City y fiestas en sitios como Plaza Las Américas (Cancún), Tlalnepantla y la colonia Juárez (CDMX).