Muchos desean disfrutar del GTA 6 al máximo, en especial por sus gráficos y misiones a cumplir, pero para ello es necesario que tenga el espacio suficiente en tu consola. Para tenerlo en tu XBox y PlayStation se menciona que el tamaño aproximado del videojuego es de 212 GB.

Cantidad elevada considerando el espacio que requieren otros videojuegos de juego libre. Para poder instalarlo, deberás hacer lo siguiente:

Xbox : Ingresa a “Perfil y sistema”, ingresa a la opción de Configuración, entra a Sistema y finalmente da clic en Actualizaciones para que puedas seleccionar la opción de “Mantener mis juegos y aplicaciones actualizadas”. Para la descarga manual, solamente ingresa a “Mis Juegos y Aplicaciones”, busca el juego y selecciona la instalación.

: Ingresa a “Perfil y sistema”, ingresa a la opción de Configuración, entra a Sistema y finalmente da clic en Actualizaciones para que puedas seleccionar la opción de “Mantener mis juegos y aplicaciones actualizadas”. Para la descarga manual, solamente ingresa a “Mis Juegos y Aplicaciones”, busca el juego y selecciona la instalación. PS5: Ingresa a tu biblioteca de juegos, localiza el videojuego adquirido y selecciona la opción de descarga.

¿Cuándo sale el nuevo GTA 6?

Hasta el momento, en los portales de Xbox y PlayStation, los usuarios puedes hacer la compra anticipada; sin embargo, eso no implica que ya puedas jugar con él, pero podrás se los de primero en poder jugarlo en el día de su lanzamiento.

Se menciona que estará disponible el 19 de noviembre a la media noche, permitiendo que los usuarios que hayan hecho su adquisición puedan disfrutar del nuevo GTA 6.

¿Cuánto cuesta el GTA 6 en pesos mexicanos?

Hay dos versiones de GTA 6 disponibles, en el portal de Xbox, se muestran las siguientes opciones:

Grand Theft Auto VI: Standard Edition ($1,499)

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition ($1,879)

Mientras que en el portal de PlayStation, podemos encontrar las siguientes alternativas de costos:

Grand Theft Auto VI: Standard Edition ($1,292.24)

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition ($1,619.83)

Aunque se han dado a conocer supuestos lanzamientos para PC, hasta el momento son solamente rumores, ya que no han sido confirmados.

Antes de adquirir el videojuego, no olvidemos que tiene clasificación M en Estados Unidos, que nos indica que cuenta con varias escenas con sangre, violencia intensa, humor de adultos, desnudez y consumo de drogas; en México es un juego recomendado para mayores de 18 años. Ahora que ya conoces el espacio básico recomendado, no esperes más para que empieces a preparar tu consola.