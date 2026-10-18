¡POR FIN! MILLONARIA contratación de Chivas se estrena como goleador

Casi cinco millones de euros fue lo que desembolsaron las Chivas del Guadalajara por hacerse de la carta de Jordan Carrillo para el Torneo Apertura 2026. El canterano de Santos Laguna vivió su mejor momento como futbolista defendiendo la playera de Pumas y eso fue suficiente para que el cuadro tapatío lo firmara. Poco más de tres meses después, se estrenó como goleador con el Rebaño Sagrado.

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Carrillo inició en el banquillo e ingresó al minuto 72 en el duelo contra los Tigres de la UANL y en menos de cuatro minutos le dio el empate al conjunto rojiblanco. El futbolista de 24 años no la había pasado nada bien en su etapa como jugador de las Chivas y varios aficionados a través de redes sociales lo criticaron tras sus pobres números a la ofensiva, lejanos a los que nos acostumbró con los Pumas de la UNAM.

Envión anímico

Con este primer tanto, el nacido en Culiacán, Sinaloa espera recuperar sensaciones en el terreno de juego y llenarle el ojo a Gabriel Milito en busca de más minutos en el equipo. Cabe recordar que, Carrillo podría ver acción como titular a media semana en el duelo frente a los Rayos del Necaxa el próximo martes 20 de octubre en punto de las 6:07 pm.

Finalmente, su mal momento futbolístico también lo permeó en el ámbito económico. Según el portal especializado Transfermarkt, Carrillo valía ocho millones de euros en junio pasado cuando vestía la playera de Universidad Nacional, hoy, su valor es de seis millones de euros.