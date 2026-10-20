¿Permitido? Barcelona juega vs PSG con un uniforme de la temporada PASADA

La imagen desconcertó a más de un aficionado. En un partido de alto perfil contra el Paris Saint-Germain, el Barcelona apareció con una camiseta de la temporada anterior, pese a que el club catalán estrenó tres equipaciones para la campaña 2026-27. La decisión no respondió a una elección nostálgica ni a una estrategia comercial, sino a las reglas que buscan evitar confusiones entre los futbolistas durante un encuentro.

De acuerdo con el medio español SPORT, la UEFA consideró que ninguna de las tres camisetas actuales del Barcelona ofrecía suficiente contraste con el uniforme del PSG. La equipación azulgrana tradicional fue descartada, al igual que la segunda, de tonos negro y morado inspirada en Kobe Bryant, y la tercera, de color turquesa.

El reglamento de equipamiento de la UEFA establece en su artículo 9 que debe existir un contraste claro entre las indumentarias de ambos equipos. Cuando los colores pueden confundirse, el organismo puede exigir una alternativa para facilitar la identificación de los jugadores tanto en el campo como en las transmisiones televisivas.

Barcelona ocupó su tercer uniforme en el juego ante PSG.|Stephane Mahe/REUTERS

La camiseta local del PSG, que esta temporada presenta un azul más claro que el tradicional azul marino del club, complicó la elección. Aunque el Barcelona cuenta con una tercera equipación turquesa, la UEFA y las cadenas de televisión consideraron que tampoco era una opción adecuada.

¿Por qué no ocurrió lo mismo contra el Manchester City?

La semana anterior, el PSG pudo utilizar su uniforme titular ante el conjunto inglés, pese a que el City también viste de azul. La diferencia estaba en los tonos y en el contraste adicional que aportaban los pantalones cortos y las medias blancas del equipo de Manchester.

No es la primera vez que el Barcelona afronta una situación similar. Al comienzo de la temporada 2025-26, el equipo de Hansi Flick tuvo que utilizar una tercera equipación de la campaña anterior, de color verde limón, después de que LaLiga no autorizara sus nuevos uniformes para las primeras jornadas.