¡ÚLTIMA HORA! PSG y Barcelona pierden a sus estrellas: Dembélé y Dani Olmo salen lesionados

Mientras muchos se preguntan sobre el estadio donde se juega el PSG vs el Barcelona, el partido de la tercera jornada de la Champions League 2026-27 dejó una noticia preocupante para ambos equipos. Ousmane Dembélé y Dani Olmo tuvieron que abandonar el terreno de juego durante el primer tiempo por molestias físicas.

Así como puedes seguir los detalles del partido entre PSG y Barça en vivo por Azteca Deportes, las lesiones de dos futbolistas importantes encendieron las alarmas en París. Dembélé salió a los 20 minutos, mientras que Olmo fue sustituido al 25’, una circunstancia que también genera preocupación por sus próximos compromisos.

Soccer Football - Champions League - Semi Final - First Leg - Arsenal v Paris Saint Germain - Emirates Stadium, London, Britain - April 29, 2025 Paris St Germain’s Ousmane Dembele celebrates scoring their first goal REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY |Dylan Martinez/REUTERS

La lesión de Ousmane Dembélé en el PSG vs. Barcelona

Ousmane Dembélé tuvo que dejar el campo al minuto 20 del primer tiempo. El delantero francés intentó superar a un rival con un regate por la banda izquierda, pero frenó de golpe después de sentir una molestia muscular en la pierna izquierda.

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El atacante pidió el cambio y no pudo continuar en el partido. Ferran Torres ingresó en su lugar, mientras el PSG queda pendiente de la evolución de su estrella. Hasta el momento, el club no había publicado un parte médico que confirmara la gravedad de la lesión, pero todo indica que se trata de un desgarro.

Dembele is holding his hamstring, he’s coming off Bro couldn’t handle 18 minutes of this Barcelona press 😂😂😂😂 https://t.co/Is1SSUzqT1 — 🇪🇸 (@newreyreal2) October 20, 2026

La lesión de Dani Olmo en Paris Saint-Germain vs. Barcelona: debió ser reemplazado

La preocupación también alcanzó al Barcelona con la salida de Dani Olmo. El mediocampista español abandonó el encuentro a los 25 minutos de la primera parte, después de sufrir molestias tras un choque con Vitinha. El futbolista se mostró afectado por lo ocurrido y no pudo seguir jugando.

Por ahora, no existe un diagnóstico médico confirmado que permita establecer el alcance de la lesión. La situación genera inquietud en el conjunto dirigido por Hansi Flick, especialmente por la cercanía de El Clásico ante el Real Madrid por La Liga este fin de semana.

⚽️ 🚨🤕 𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗟𝗘𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗣𝗦𝗚-𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔: ¡𝗗𝗔𝗡𝗜 𝗢𝗟𝗠𝗢 𝗧𝗔𝗠𝗕𝗜𝗘́𝗡 𝗦𝗔𝗟𝗘! 😱 🚑 Dani Olmo tuvo que ser sustituido en el minuto 27 debido a una lesión. ⏱️ ¡Dos cambios por lesión en apenas 27 minutos! Ousmane Dembélé había salido en el minuto 20. 🔄 Fermín López entra al terreno de juego para reemplazar a Dani Olmo. ━━━━━━━━━━━━━━ ⚽️ 🚨🤕 𝗔𝗡𝗢𝗧𝗛𝗘𝗥 𝗜𝗡𝗝𝗨𝗥𝗬 𝗜𝗡 𝗣𝗦𝗚-𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔: 𝗗𝗔𝗡𝗜 𝗢𝗟𝗠𝗢 𝗜𝗦 𝗢𝗙𝗙 𝗧𝗢𝗢! 😱 🚑 Dani Olmo had to be substituted in the 27th minute due to an injury. ⏱️ Two injury-related substitutions in just 27 minutes! Ousmane Dembélé had gone off in the 20th minute. 🔄 Fermín López comes on to replace Dani Olmo. — Futbolnamass (@futbolnamass) October 20, 2026

La disponibilidad de Olmo para ese compromiso dependerá de su evolución y de los estudios médicos correspondientes. Tanto el PSG como el Barcelona quedan a la espera de información oficial para conocer si podrán contar con sus futbolistas en los próximos partidos.