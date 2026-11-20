Sin dudas, uno de los recintos con más historia, legado cultural y deportivo en México. El Estadio Olímpico Universitario cumple 74 años este 20 de noviembre de 2026, una fecha que recuerda la inauguración de un inmueble que se convirtió en símbolo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del deporte nacional.

Mientras que Estados Unidos invirtió 185 mil dólares para restaurar el estadio de CU, el recinto mantiene su importancia por la arquitectura, el arte y los acontecimientos deportivos que ha albergado desde 1952. Su reconocimiento internacional llegó en 2007, cuando el Campus Central de Ciudad Universitaria fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

¿Por qué el Estadio Olímpico Universitario es Patrimonio de la Humanidad? El día que la UNESCO lo reconoció como un tesoro invaluable mexicano (Foto: Gobierno CDMX)

La historia del Estadio Olímpico Universitario

El estadio fue inaugurado el 20 de noviembre de 1952, como parte del proyecto de Ciudad Universitaria. Su diseño estuvo a cargo de los arquitectos Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas Moro, quienes aprovecharon una hondonada natural del Pedregal de San Ángel para integrar el inmueble al terreno volcánico.

Desde su apertura, el recinto ha sido escenario de encuentros de futbol y futbol americano universitario. También destaca por el mural escultórico de Diego Rivera en su fachada principal, conocido como La Universidad, la familia y el deporte en México, una obra que incorpora símbolos de la identidad universitaria y elementos de la cultura mexicana.

¿Por qué el Estadio Olímpico Universitario es Patrimonio de la Humanidad? El día que la UNESCO lo reconoció como un tesoro invaluable mexicano (Foto: UNAM Global)

¿Por qué el Estadio Olímpico Universitario es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO?

El reconocimiento no se concedió al estadio de manera aislada, sino como parte del Campus Central de Ciudad Universitaria, inscrito como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2007.

Su diseño, la integración con el paisaje del Pedregal y la presencia de la obra de Rivera contribuyen a su relevancia histórica. Por ese motivo, las intervenciones deben respetar sus características originales y priorizar la conservación del inmueble.

Liga BBVA MX Apertura 2023 Pumas UNAM vs Atlas Cesar Huerta celebrates his goal 2-0 of Pumas during the game Pumas UNAM vs Atlas, corresponding to Round 16 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Universitario Stadium, on November 05, 2023. Cesar Huerta celebra su gol 2-0 de Pumas durante el partido Pumas UNAM vs Atlas, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Universitario, el 05 de Noviembre de 2023 (Miguel Ponton/Miguel Ponton)

¿Qué equipo juega en CU y qué grandes torneos se jugaron allí?

El Estadio Olímpico Universitario es la casa de los Pumas de la UNAM, equipo que compite en la Liga BBVA MX. También recibe partidos de los Pumas CU de futbol americano, vinculados con la actividad deportiva universitaria.

Entre los acontecimientos más importantes que albergó están los Juegos Panamericanos de 1955, los Juegos Olímpicos de México 1968, los Juegos Panamericanos de 1975 y partidos de la Copa Mundial de la FIFA México 1986. Además, fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1954 y 1990, así como de la Universiada de 1979.

estadio olimpico universitario pumas ¿Cuanto costó el Estadio Olímpico Universitario de Pumas? (Instagram Estadio Olímpico Universitario)

A 74 años de su inauguración, el estadio conserva un lugar destacado en la historia deportiva y cultural de México, gracias a su arquitectura, su arte y su vínculo con la UNAM.