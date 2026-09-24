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Estados Unidos invierte 185 mil dólares para restaurar el estadio de CU, casa de Pumas, en pleno Apertura 2026

El Fondo de Embajadores de los Estados Unidos para la Preservación Cultural (AFCP) destinará 185,000 dólares para restaurar parte del recinto deportivo

Estadio Olimpico Universitario

Escrito por: Sebastian Cortés

En pleno desarrollo del Apertura 2026 de la Liga MX, se anunció una inversión de 185 mil dólares para financiar trabajos de restauración en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas de la UNAM.

Los fondos provienen del Fondo de Embajadores de los Estados Unidos para la Preservación Cultural (AFCP) y se destinarán al proyecto AFCP Freedom 250 Celebración del Legado de Diego Rivera en el Estadio Olímpico Universitario.

Esta iniciativa surge de una alianza entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Embajada de Estados Unidos en México y el World Monuments Fund (WMF). El objetivo central de esta inyección de capital es restaurar el mural "La universidad, la familia y el deporte en México", obra de Diego Rivera ubicada en la fachada principal del inmueble auriazul.

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¿Por qué el estadio de Pumas no puede ser remodelado?

A pesar de contar con este presupuesto para su conservación, el recinto no puede ser sometido a remodelaciones estructurales o estéticas mayores. Las normas vigentes exigen proteger la visión arquitectónica original de 1952.

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Esto impide modificaciones como la construcción de techos, la integración de palcos modernos o cualquier alteración a su diseño en forma de cráter, el cual fue adaptado directamente a la topografía de la roca volcánica del Pedregal. Las únicas intervenciones permitidas se limitan a trabajos de conservación, mantenimiento y actualizaciones de operación (iluminación, seguridad, tableros), siempre que no alteren la geometría ni la obra plástica del inmueble.

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Nombramiento como Patrimonio de la Humanidad

Las estrictas restricciones de construcción responden a que el recinto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2007, al formar parte de la declaratoria otorgada al Campus Central de la Ciudad Universitaria.

Por lo tanto, el financiamiento estadounidense se enfoca exclusivamente en la preservación de su valor histórico y artístico integrado, respetando las normativas de conservación internacional.

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