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Portugal vs Noruega: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 4 de octubre, partido de la UEFA Nations League, marcador online

El combinado luso tendrá que encarar un complicado partido sin Cristiano Ronaldo pero con la certeza de que pase lo que pase, seguirán de líderes en su sector.

Portugal Noruega

Escrito por: Erick De la Rosa

Choque de gigantes en la cuarta jornada de la UEFA Nations League desde suelo luso, una Portugal perfecta recibe a la Selección Nacional de Noruega urgida de puntos. A pesar de que todos los ingredisntes están puestos, la historia también pasa por la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien dejó la concentración de su equipo por temas extracancha. Con ello, los nórdicos comandados por Erling Haaland querrán sacar las tres unidades en patio ajeno.

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