Georgina Rodríguez da pistas sobre el conflicto entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, publicó y posteriormente eliminó una historia de Instagram donde cuestionaba las decisiones de Jorge Jesús, seleccionador de Portugal. La modelo se refirió al conflicto que envuelve a ‘CR7’ y su reciente salida de la concentración del equipo luso en Dinamarca.

La publicación compartida por Georgina tenía una frase atribuída falsamente a Alex Ferguson, exentrenador de Manchester United y del propio Cristiano. El mensaje que compartió la influencer cuestionaba la decisión de Jorge Jesús de convocar al delantero si su intención no era utilizarlo: "Si Jorge Jesus sabía en su corazón que no tenía la intención de utilizarlo, entonces, ¿por qué lo convocó?".

¿Qué dijo Georgina Rodríguez sobre Jorge Jesús?

Georgina compartió el mensaje y, a su vez, dejó unas palabras de crítica dedicadas hacia el actual entrenador de Portugal. "No sé cómo es que este señor puede tener el nombre de Cristo", decía Rodríguez en su historia. Sin embargo, la esposa de Cristiano decidió eliminar la publicación a los pocos minutos de haberla subido.

De esta manera, Georgina se sumó a los mensajes de apoyo hacia el delantero portugués. Su hermana mayor, Elma Aveiro, también se pronunció públicamente en defensa de Cristiano Ronaldo, quien no confirmó su futuro en la Selección de Portugal. De esta manera, Georgina dejó en claro que el problema de 'CR7' es precisamente con el entrenador portugués.

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¿Qué sucedió entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús?

El conflicto comenzó después de que Cristiano Ronaldo se quedara sin jugar ante Noruega por la UEFA Nations League. El delantero realizó ejercicios de calentamiento, pero Jorge Jesús decidió no darle minutos. Posteriormente, el entrenador reconoció que lo hizo calentar más tiempo del debido y que esa situación provocó el enojo del capitán portugués.

Cristiano Ronaldo hizo un posteo tras abandonar Portugal.|Foto: Instagram @cristiano

En la previa del encuentro contra Dinamarca, el seleccionador explicó que tampoco utilizaría a Cristiano en ese compromiso. Según su versión, ambas ausencias respondían a un plan de descanso que había hablado con el atacante. Sin embargo, sus explicaciones no frenaron la polémica y 'CR7' abandonó la concentración en Copenhague el pasado 30 de septiembre.

El futbolista confirmó su salida mediante un mensaje en Instagram, donde explicó que tomó la decisión después de conversar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Además, adelantó que dará a conocer sus motivos más adelante. De momento, Cristiano no ha anunciado su retiro de la Selección de Portugal, por lo que su salida de esta concentración mantiene abierto el interrogante sobre su próximo llamado.