Pumas derrota a Atlético de San Luis y consigue su pase a la Liguilla del Apertura 2026

Última oportunidad para Pumas y Atlético de San Luis que este viernes 6 de noviembre se juegan su pase a la Liguilla en compromiso de la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX a disputarse en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Solo quedan dos boletos en el Grupo B de la Liga Femenil MX y este viernes se lo disputarán Felinas y Potosinas y una derrota podría dejarlas fuera de la Liguilla, en caso de que el Pachuca derrote al Puebla, por lo que no hay margen de error.

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