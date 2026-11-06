DT de Jamaica se rinde vs México previo a su juego de la Concacaf Nations League: “Entendemos el monstruo que enfrentamos”

La Selección de Jamaica se enfrentará a México por los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League en partidos de Ida y Vuelta a disputarse este noviembre y la confianza del director técnico jamaiquino Rudolph Speid sobre una posible victoria de su equipo está a tope, aunque dejó claro que sabe que se enfrentarán a una potencia de la zona.

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Jamaica confía en que puede derrotar a México en la Concacaf Nations League

La Selección de Jamaica se enfrentará a México en partidos de Ida y Vuelta, primero el sábado 14 de noviembre en Kingston y posteriormente el martes 17 del mismo mes en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, por los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

A pesar de la enorme diferencia que hay entre ambos equipos en el ranking FIFA (México es 10 y Jamaica 69), el director técnico del cuadro caribeño, Rudolph Speid, aseguró que el cuadro mexicano no es invencible y recordó los anteriores triunfos que ha tenido su país.

“Ya hemos jugado antes. Creo que en la historia los hemos vencido unas cuatro veces. No son invencibles, solo debes estar en tu mejor juego y, por supuesto, un poco de suerte”, declaró Speid en conferencia de prensa compartida en las redes sociales de la Selección de Jamaica.

“Son oponentes de calidad y un equipo que ocupa el décimo lugar del mundo. No es broma. Han rendido bien contra un equipo que está entre los cinco primeros en la última Copa del Mundo, perdieron 3-2 contra Inglaterra, así que entendemos el monstruo que enfrentamos”, agregó.

La última vez que Jamaica derrotó a México fue en la Copa Oro 2017 cuando los caribeños eliminaron al conjunto mexicano en las Semifinales por 1-0. Anteriormente, los jamaiquinos le ganaron al cuadro Azteca en Eliminatoria Mundialista en 2008 rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Jamaica vs México | Sábado 14 de noviembre, 19:00 horas | Estadio Nacional de Kingston

México vs Jamaica | Martes 17 de noviembre, 20:30 horas | Estadio BBVA

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