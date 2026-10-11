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Pumas vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 11 de octubre, partido de la Jornada 11 del Apertura 2026; marcador online

Pumas y Cruz Azul revivirán la última Final de la Liga BBVA MX con el partido que cierra la actividad de la Jornada 11

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Escrito por: Francisco Fernández

Pumas y Cruz Azul revivirán la última Final de la Liga BBVA MX cuando se enfrenten este domingo 11 de octubre en compromiso de la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Universitarios y Cementeros disputarán una nueva edición de una rivalidad que ha crecido en los últimos años, principalmente ocasionada por el uso del Estadio de C.U. que le ha sentado bien a los Celestes al grado de ganar su más reciente título de la Liga BBVA MX en esta cancha.

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