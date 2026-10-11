“Bastardos tramposos": El hostil cántico de los aficionados del Liverpool en Anfield al Manchester City (VIDEO)

Un clima de extrema tensión envolvió las inmediaciones del legendario estadio de Anfield en la antesala del partido de la Premier League. Un video viralizado en redes sociales captó el momento exacto en que la afición de Liverpool entonó a pleno pulmón el cántico: “Cheating bastards, you know what you are” (“Bastardos tramposos, saben lo que son”) al paso del autobús del Manchester City.

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¿Por qué el cántico de los aficionados del Liverpool al City?

La feroz hostilidad de la hinchada de los Reds responde al convulso contexto institucional que rodea al cuadro de Manchester. Este encuentro significó el primer partido del City tras conocerse el esperado veredicto de la Premier League sobre los 115 cargos por presuntas violaciones a las reglas del Juego Limpio Financiero (FFP) presentados en su contra. Para los seguidores del Liverpool, las maniobras contables del club ciudadano alteraron la competencia durante la era dorada de ambas escuadras, desatando la rabia colectiva previa al silbatazo inicial.

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🚨🔥 El ambiente en Anfield es HOSTIL Hinchas del Liverpool cantando: “sabemos lo que son, bastardos tramposos, sabemos lo que son”. https://t.co/mmBSe7J1IB — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 11, 2026

Golpe de autoridad del Manchester City

Sin embargo, sobre el césped la historia fue diametralmente opuesta. Pese al ambiente hostil, el equipo dirigido por Enzo Maresca mantuvo la sangre fría y aprovechó la expulsión por doble amarilla del mediocampista local Ryan Gravenberch al minuto 62 para inclinar la balanza por completo.

Apenas tres minutos después de la tarjeta roja, Erling Haaland abrió el marcador al 65' al cazar un rebote en el área. La ventaja la amplió el atacante Jérémy Doku al 68' con un brillante disparo, mientras que el francés Rayan Cherki selló la goleada 0-3 definitiva al minuto 78.

